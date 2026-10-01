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BR-101 será totalmente interditada nesta sexta em Rio Novo do Sul

Bloqueio no km 386,1, em Rio Novo do Sul, acontece das 14h às 15h para desmonte de rochas; operação pode ser adiada em caso de chuva.

interdição na BR-101 em Rio Novo do Sul
Foto: Divulgação/Ecovias

Um trecho da BR-101 será totalmente interditado nesta sexta-feira (2), em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O bloqueio acontecerá no km 386,1, das 14h às 15h, para a realização de um desmonte de rochas.

Durante a operação, a passagem de veículos e pedestres ficará suspensa. A medida tem como objetivo garantir a segurança dos usuários da rodovia e das equipes envolvidas no serviço.

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Após a detonação e a avaliação das condições da pista, poderá ser implantado o sistema de Pare e Siga. A operação seguirá dessa forma, caso seja necessário, até a conclusão da limpeza do trecho.

O desmonte faz parte das obras de duplicação da BR-101 Sul, realizadas entre Iconha e Rio Novo do Sul. As intervenções abrangem o trecho entre os quilômetros 379,8 e 398,860.

Assim, a atividade será executada com uso controlado de explosivos e seguirá protocolos técnicos e de segurança. A estimativa é de retirada de aproximadamente 4.439,8 metros cúbicos de material rochoso.

A operação poderá ser cancelada e reprogramada caso haja chuva ou condições meteorológicas desfavoráveis no momento previsto para o serviço.

A orientação aos motoristas é para que redobrem a atenção ao trafegar pela região e respeitem a sinalização instalada no trecho.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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