BR-101 será totalmente interditada nesta terça (20); veja local e horário

Motoristas que pretendem passar pela BR-101, na Serra, devem se programar para uma interdição total da rodovia nesta terça-feira (20). A Ecovias Capixaba vai bloquear o trânsito nos dois sentidos, Norte e Sul, a partir das 14h, para realizar uma operação de fragmentação controlada de rochas no quilômetro 240. A previsão é que a interrupção dure aproximadamente duas horas.

O bloqueio acontecerá a cerca de dois quilômetros da praça de pedágio, próximo à divisa entre Serra e Fundão, na Grande Vitória. A concessionária realizará a operação como parte das obras de duplicação da BR-101 Norte.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Durante a interdição, as equipes executarão procedimentos de segurança, fragmentação das rochas, inspeção da área e limpeza da pista antes de liberar o tráfego.

BR-101 terá bloqueio nos dois sentidos para uso de explosivos

A Ecovias Capixaba utilizará explosivos de forma controlada para fragmentar aproximadamente 2.098 metros cúbicos de material rochoso.

A intervenção integra as obras de duplicação do subtrecho D da BR-101, entre os municípios de Serra e Fundão.

Segundo a concessionária, a operação seguirá critérios técnicos e protocolos de segurança para garantir a execução dos trabalhos.

A previsão é que o bloqueio comece às 14h e dure cerca de duas horas. No entanto, a liberação dependerá da conclusão dos procedimentos de segurança e da limpeza da área.

Caso necessário, as equipes poderão adotar o sistema de Pare e Siga até normalizar completamente o tráfego.

Chuva pode adiar interdição da BR-101

As condições meteorológicas também poderão interferir na programação.

De acordo com a Ecovias Capixaba, a ocorrência de chuva ou outras condições climáticas adversas poderá provocar o cancelamento ou o adiamento da operação.

Nesse caso, a concessionária divulgará uma nova programação para informar os usuários da rodovia.

Motoristas devem planejar deslocamentos

A Ecovias Capixaba recomenda que os condutores organizem seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos durante o bloqueio.

A concessionária também orienta os motoristas a respeitarem a sinalização instalada na rodovia e seguirem as instruções das equipes operacionais.

A intervenção integra o conjunto de obras de ampliação da capacidade da BR-101 Norte, que prevê a duplicação de trechos da rodovia no Espírito Santo.