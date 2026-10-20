BR-101 será totalmente interditada nesta terça (20); veja local e horário
Bloqueio ocorrerá às 14h, no km 240, na Serra, e deve durar cerca de duas horas. Equipes utilizarão explosivos para fragmentar rochas durante as obras de duplicação.
Motoristas que pretendem passar pela BR-101, na Serra, devem se programar para uma interdição total da rodovia nesta terça-feira (20). A Ecovias Capixaba vai bloquear o trânsito nos dois sentidos, Norte e Sul, a partir das 14h, para realizar uma operação de fragmentação controlada de rochas no quilômetro 240. A previsão é que a interrupção dure aproximadamente duas horas.
O bloqueio acontecerá a cerca de dois quilômetros da praça de pedágio, próximo à divisa entre Serra e Fundão, na Grande Vitória. A concessionária realizará a operação como parte das obras de duplicação da BR-101 Norte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante a interdição, as equipes executarão procedimentos de segurança, fragmentação das rochas, inspeção da área e limpeza da pista antes de liberar o tráfego.
BR-101 terá bloqueio nos dois sentidos para uso de explosivos
A Ecovias Capixaba utilizará explosivos de forma controlada para fragmentar aproximadamente 2.098 metros cúbicos de material rochoso.
A intervenção integra as obras de duplicação do subtrecho D da BR-101, entre os municípios de Serra e Fundão.
Segundo a concessionária, a operação seguirá critérios técnicos e protocolos de segurança para garantir a execução dos trabalhos.
A previsão é que o bloqueio comece às 14h e dure cerca de duas horas. No entanto, a liberação dependerá da conclusão dos procedimentos de segurança e da limpeza da área.
Caso necessário, as equipes poderão adotar o sistema de Pare e Siga até normalizar completamente o tráfego.
Chuva pode adiar interdição da BR-101
As condições meteorológicas também poderão interferir na programação.
De acordo com a Ecovias Capixaba, a ocorrência de chuva ou outras condições climáticas adversas poderá provocar o cancelamento ou o adiamento da operação.
Nesse caso, a concessionária divulgará uma nova programação para informar os usuários da rodovia.
Motoristas devem planejar deslocamentos
A Ecovias Capixaba recomenda que os condutores organizem seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos durante o bloqueio.
A concessionária também orienta os motoristas a respeitarem a sinalização instalada na rodovia e seguirem as instruções das equipes operacionais.
A intervenção integra o conjunto de obras de ampliação da capacidade da BR-101 Norte, que prevê a duplicação de trechos da rodovia no Espírito Santo.
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