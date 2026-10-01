Brawl Stars: como resgatar códigos gratuitos de outubro de 2026

Brawl Stars tem códigos promocionais disponíveis em outubro de 2026 que podem garantir recompensas gratuitas aos jogadores. Os códigos são utilizados por meio da Supercell Store, plataforma oficial da desenvolvedora, e o resgate exige que a conta do jogador esteja vinculada ao Supercell ID.

Neste início de outubro, três códigos estão sendo divulgados para recompensas cosméticas: ITSSUSHITIME, SAKURASPIKE! e BOBAPARTYYYY. Além deles, há conteúdos promocionais relacionados ao evento de Halloween, incluindo uma Caixa-Caixão gratuita com 10 recompensas por tempo limitado.

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Quais são os códigos gratuitos

Os códigos divulgados para outubro de 2026 podem ser inseridos na plataforma de resgate da Supercell. Como as campanhas promocionais podem ter prazo determinado, é importante tentar utilizá-los enquanto estiverem disponíveis.

Os códigos são:

ITSSUSHITIME

SAKURASPIKE!

BOBAPARTYYYY

As recompensas associadas aos códigos são principalmente itens cosméticos. A disponibilidade pode mudar de acordo com as regras de cada promoção.

Como resgatar os códigos

O processo de resgate é feito pela internet e não exige a instalação de outro aplicativo. O jogador precisa acessar a loja oficial da Supercell e entrar na conta utilizada no Brawl Stars.

Passo a passo para resgatar

Acesse a Supercell Store pelo navegador. Faça login utilizando o Supercell ID vinculado ao Brawl Stars. Procure a área destinada ao resgate de códigos promocionais. Digite um dos códigos disponíveis. Confira se o código foi inserido corretamente. Confirme o resgate. Abra para verificar a recompensa recebida.

É importante manter atenção à grafia. Alguns códigos possuem letras, números e símbolos específicos. Por isso, o ideal é copiar o código exatamente como foi divulgado.

Caixa-Caixão também aparece entre as recompensas

Além dos códigos promocionais, os conteúdos de Halloween de Brawl Stars incluem uma Caixa-Caixão gratuita, com dez recompensas, disponibilizada por tempo limitado.

O benefício está relacionado aos conteúdos da temporada temática de Halloween e pode ficar disponível apenas durante determinado período. Por isso, jogadores interessados devem verificar a oferta diretamente na plataforma oficial antes que ela seja retirada.

Atualização 69 traz novidades

O período de Halloween também coincide com a Atualização 69 de Brawl Stars, que acrescentou novos conteúdos ao jogo.

Entre as novidades estão os Brawlers Cosmo e Vince, além do modo Duo Megachefão, que permite partidas com até 20 jogadores.

Assim, atualização também inclui uma colaboração especial com o Duolingo, com recompensas e itens temáticos. Entre os conteúdos divulgados está o visual Darryl da Reciclagem.

O que fazer se o código não funcionar

Portanto, caso um código seja recusado, o jogador deve verificar primeiro se houve algum erro de digitação. Também é possível que a promoção tenha expirado ou que existam condições específicas para o resgate.

Confira alguns pontos antes de tentar novamente:

Verifique cada letra do código.

Observe símbolos como ! .

. Confirme se está utilizando o Supercell ID correto.

Confira se o código ainda está dentro do período promocional.

Tente fazer o procedimento diretamente pela plataforma oficial.

Evite inserir dados da conta em sites desconhecidos.

Códigos promocionais podem deixar de funcionar sem aviso prévio. Portanto, uma lista publicada anteriormente não significa necessariamente que todos os códigos continuarão válidos posteriormente.

Temporada especial de Halloween

As recompensas promocionais fazem parte do período de conteúdos temáticos do Brawloween, nome associado à temporada de Halloween do jogo.

Porém, além dos novos personagens e do modo de jogo, o período reúne itens cosméticos, eventos e outras recompensas especiais. A colaboração com o Duolingo também amplia a quantidade de conteúdos disponíveis durante a atualização.

Principais novidades de outubro

Cosmo: novo Brawler associado à temática gravitacional.

novo Brawler associado à temática gravitacional. Vince: personagem ligado ao universo de café e insetos.

personagem ligado ao universo de café e insetos. Duo Megachefão: novo modo com partidas de até 20 jogadores.

novo modo com partidas de até 20 jogadores. Brawloween: conteúdos especiais de Halloween.

conteúdos especiais de Halloween. Duolingo: colaboração especial com Brawl Stars.

colaboração especial com Brawl Stars. Darryl da Reciclagem: visual associado à colaboração.

visual associado à colaboração. Códigos promocionais: recompensas cosméticas gratuitas.

recompensas cosméticas gratuitas. Caixa-Caixão: benefício gratuito disponibilizado por tempo limitado.

Códigos podem expirar

Quem pretende aproveitar as recompensas gratuitas deve ficar atento ao prazo das promoções. Códigos promocionais não necessariamente permanecem ativos durante todo o mês e podem ser substituídos ou desativados.

Por isso, o procedimento mais seguro é tentar o resgate diretamente na plataforma oficial da Supercell. Se o sistema aceitar o código, a recompensa será vinculada à conta utilizada no processo.

Entretanto, os códigos divulgados para este início de outubro de 2026 são ITSSUSHITIME, SAKURASPIKE! e BOBAPARTYYYY. Já a Caixa-Caixão integra as ações promocionais de Halloween e também possui disponibilidade limitada.

Assim, para quem joga Brawl Stars, o caminho é simples: acessar a Supercell Store, entrar com o Supercell ID, inserir o código promocional e verificar a recompensa dentro do jogo.