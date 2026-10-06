Cabelo maluco: veja inspirações fáceis e divertidas para não enlouquecer junto
Penteados coloridos, divertidos e fáceis de adaptar ajudam a transformar o dia do cabelo maluco em uma brincadeira cheia de criatividade.
O chamado dia do cabelo maluco já virou uma das brincadeiras mais esperadas em muitas escolas. A proposta é simples: trocar o penteado tradicional por uma produção divertida, colorida e fora do comum.
Vale usar criatividade, acessórios, fitas, elásticos, presilhas, pompons e até pequenos objetos decorativos, desde que tudo seja feito com segurança e conforto para a criança.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Para quem está sem ideia, o aquinoticias.com separou algumas inspirações que podem ajudar.
As fotos sao de reprodução da internet.
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