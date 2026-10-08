Cachoeiro promove programação especial de saúde da mulher no Outubro Rosa

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim preparou uma programação especial para o Outubro Rosa, com ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

Ao longo do mês, diferentes Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vão oferecer palestras, rodas de conversa, orientações, testes rápidos, aferição de pressão arterial, solicitação de mamografias e agendamento de exames preventivos.

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As atividades também incluem vacinação, avaliação de glicemia, ações de saúde mental, orientações sobre atividade física e momentos de integração com as comunidades.

Programação começa nesta sexta-feira

A primeira atividade ocorre nesta sexta-feira (9), às 13h, no PSF Village da Luz. A programação terá orientações sobre autoexame das mamas, prevenção e cuidados com a saúde da mulher, além de roda de conversa para esclarecimento de dúvidas.

Nos dias seguintes, as ações passam por unidades como Pacotuba, BNH de Cima, Dr. Adonai, Abelardo Machado, Burarama, Agostinho Simonato, Aquidaban, Vila Rica, Gilson Carone, Novo Parque, São Vicente e Soturno.

Também haverá atividades na Comunidade Quilombola de Monte Alegre, na Quadra do Basileia, no Centro Comunitário do Zumbi e em Itaoca Pedra.

Mamografia e preventivo estão entre os principais serviços

Grande parte das ações inclui solicitação de mamografia e agendamento ou realização de exame preventivo.

Algumas unidades também vão ampliar a busca ativa de mulheres que estão com exames em atraso, além de oferecer testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites.

Na UBS Vila Rica, por exemplo, a programação do dia 22 terá palestra com a mastologista e oncologista Fernanda Carlinda, além de testes rápidos, solicitação de mamografia e agendamento de exame citopatológico.

Saúde mental e atividade física também entram na programação

O Outubro Rosa em Cachoeiro também vai abordar outros aspectos da saúde feminina.

Na UBS Pacotuba, no dia 27, uma roda de conversa vai discutir saúde mental da mulher, sobrecarga, autoestima, violência, rede de apoio e quando procurar ajuda.

Já em Itaoca Pedra, no dia 29, será realizada a 1ª Caminhada da Unidade de Saúde, seguida de palestra e sorteio de brindes.

Ações seguem até o fim do mês

A programação se estende até o dia 29 de outubro, com atividades em diferentes bairros e comunidades do município.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a proposta é ampliar o acesso à informação e incentivar as mulheres a manterem os cuidados preventivos em dia ao longo de todo o ano.