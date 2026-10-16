Cachoeiro recebe 3ª edição do Festival Sabores & Encantos com show e gastronomia; veja a programação
Terceira edição acontece na quarta-feira (21), no Museu Ferroviário, das 17h às 21h, com feira da agricultura familiar, praça gastronômica, música ao vivo, mágica e atrações infantis.
Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebe na próxima quarta-feira (21) a terceira edição do Festival Sabores & Encantos. O evento acontecerá no Museu Ferroviário, das 17h às 21h, com uma programação que reúne gastronomia, música, entretenimento e valorização da cultura regional.
A iniciativa busca transformar o espaço histórico em um ponto de encontro para famílias, amigos e visitantes. Além de oferecer opções de lazer, o festival pretende fortalecer o turismo, incentivar o empreendedorismo e valorizar produtores e artistas locais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante as quatro horas de programação, o público encontrará uma praça gastronômica, feira da agricultura familiar, apresentação musical, show de mágica e atrações voltadas às crianças.
Festival terá praça gastronômica e feira da agricultura familiar
Um dos destaques da programação será a Feira da Agricultura Familiar, que acontecerá das 17h às 19h.
O espaço permitirá que os visitantes conheçam e adquiram produtos diretamente dos agricultores, incentivando o consumo local e valorizando quem trabalha na produção de alimentos.
Já a Praça Gastronômica funcionará durante todo o evento, das 17h às 21h, com food trucks e diferentes opções gastronômicas.
A proposta é proporcionar ao público uma experiência que combine sabores, convivência e valorização dos empreendimentos da região.
Música ao vivo, mágica e atrações infantis
A programação cultural também terá espaço garantido no Festival Sabores & Encantos.
O cantor Pitico será responsável pela apresentação musical da noite, levando entretenimento aos visitantes.
Para o público infantil, o evento contará com apresentação de mágica e playground, oferecendo opções de diversão para as crianças enquanto os adultos aproveitam as demais atrações.
Com atividades para diferentes faixas etárias, a organização pretende estimular a participação de famílias e fortalecer o caráter cultural e comunitário do festival.
Evento busca fortalecer o turismo e a economia de Cachoeiro
Além do entretenimento, o Festival Sabores & Encantos tem como proposta aproximar consumidores, produtores rurais, artistas e empreendedores.
A iniciativa valoriza elementos da identidade regional e incentiva a circulação de pessoas em um dos espaços históricos de Cachoeiro de Itapemirim.
Ao reunir gastronomia, cultura e agricultura familiar, o festival também contribui para divulgar produtos e experiências ligados à economia local.
O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e da Casulo Eventos, com apoio do Convention Região Turística dos Vales e Café, do portal Aqui Notícias e da Rádio Diocesana.
Confira a programação do Festival Sabores & Encantos
- Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026.
- Local: Museu Ferroviário, em Cachoeiro de Itapemirim.
- Horário: das 17h às 21h.
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