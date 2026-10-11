Cachoeiro terá Dia das Crianças com atrações gratuitas nesta segunda

O Dia das Crianças terá uma programação especial e gratuita nesta segunda-feira (12), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Estação Ferroviária, no Centro da cidade, recebe shows infantis, personagens, gincanas, distribuição de guloseimas e sorteios de brinquedos e brindes. As atividades integram o encerramento do 1º Oktober Fest Cachoeiro.

A programação começa às 6h30, com a concentração para um passeio ciclístico. A saída está prevista para as 7h30, e a organização também realizará o sorteio de uma bicicleta entre os participantes.

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A partir das 8h, as atrações infantis passam a ocupar o espaço da Estação Ferroviária. As atividades seguem até o meio-dia e oferecem diferentes opções de entretenimento para crianças e famílias que desejam aproveitar o feriado.

Shows, mágica e personagens animam o Dia das Crianças

Entre as atrações estão Tina Show, Cia Farofa Doce e Palhaço Beleza, que apresentará um show de mágica. A programação também inclui gincanas e brincadeiras voltadas ao público infantil.

As crianças poderão encontrar personagens conhecidos, como Sonic, Bob Esponja, Patrick Estrela e Robô Elvis. A presença dos personagens amplia as opções de diversão e proporciona momentos de interação com o público.

Além das apresentações, a organização distribuirá pipoca, algodão-doce e picolés. O evento também terá sorteios de brinquedos e brindes ao longo da programação.

A manhã dedicada às crianças integra o último dia do 1º Oktober Fest Cachoeiro, que acontece na Estação Ferroviária desde sexta-feira (9). A programação cultural também inclui danças típicas alemãs.

Confira a programação do Dia das Crianças em Cachoeiro

6h30: Concentração para o passeio ciclístico

7h30: Saída do passeio e sorteio de bicicleta

8h às 12h: Programação especial infantil

Apresentações: Tina Show, Cia Farofa Doce e Palhaço Beleza, com show de mágica

Personagens: Robô Elvis, Sonic, Patrick Estrela e Bob Esponja

Atividades: Gincanas, brincadeiras e sorteios de brinquedos e brindes

Guloseimas: Distribuição de pipoca, algodão-doce e picolés

Serviço

Evento: Dia das Crianças no 1º Oktober Fest Cachoeiro

Data: Segunda-feira, 12 de outubro de 2026

Local: Estação Ferroviária, Centro de Cachoeiro de Itapemirim

Horário: A partir das 6h30, com programação infantil das 8h às 12h

Entrada: Gratuita