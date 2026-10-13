Cadela farejadora encontra drogas enterradas em mata de Jerônimo Monteiro
Ação da Polícia Militar em Jerônimo Monteiro terminou com um suspeito preso e 175 unidades de entorpecentes apreendidas.
A cadela farejadora Alga ajudou policiais militares a encontrar drogas enterradas em dois pontos de uma área de mata, às margens da ES-482, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. A operação aconteceu na manhã desta terça-feira (13) e terminou com a prisão de um suspeito de tráfico.
Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima levou a equipe K9 do 3º Batalhão até o local. Ao perceber a presença dos agentes, o suspeito tentou fugir, mas os militares conseguiram alcançá-lo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante a abordagem, os policiais encontraram pinos de cocaína, porções de maconha e uma pedra de crack. A equipe também apreendeu uma balança de precisão e materiais utilizados no preparo e na embalagem das drogas.
Com o apoio da cadela Alga, os militares ampliaram as buscas e localizaram mais entorpecentes escondidos sob a terra, em dois pontos da vegetação.
Ao todo, a operação resultou na apreensão de 72 pedras de crack, 51 pinos de cocaína e 52 porções de maconha.
Após a ação, os policiais encaminharam o suspeito e todo o material apreendido à autoridade policial competente para as providências cabíveis.
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