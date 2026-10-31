Cadela Kyara encontra 256 unidades de drogas escondidas em cinco pontos de Cachoeiro
A ação foi realizada na Rua José Paulino Cipriano. Com o auxílio direto da cadela Kyara, os policiais encontraram cocaína, haxixe, crack e maconha distribuídos em esconderijos distintos.
A cadela policial Kyara foi decisiva para localizar 256 unidades de entorpecentes escondidas em cinco pontos diferentes de uma rua no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim. A apreensão ocorreu nesta sexta-feira (30), durante patrulhamento da Força Tática K9 do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM).
A ação foi realizada na Rua José Paulino Cipriano. Com o auxílio direto da cadela Kyara, os policiais encontraram cocaína, haxixe, crack e maconha distribuídos em esconderijos distintos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Ao todo, foram apreendidos:
- 154 pinos de cocaína;
- 42 unidades de haxixe;
- 39 pedras de crack;
- 21 buchas de maconha.
Todo o material foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde serão adotadas as providências cabíveis.
Segundo as informações da ocorrência, todos os entorpecentes foram encontrados por meio da atuação de Kyara. A apreensão destaca a importância do emprego de cães policiais nas operações de combate ao tráfico de drogas.
A ação também integra a intensificação do policiamento especializado promovida pelo 9º BPM para ampliar a segurança pública em Cachoeiro de Itapemirim.
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