Cadela policial Kyara encontra mais de 450 porções de drogas em Cachoeiro

A atuação da cadela policial Kyara levou a Polícia Militar a encontrar 451 porções de drogas escondidas em cinco pontos diferentes do bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A apreensão aconteceu na quinta-feira (22), durante um patrulhamento a pé realizado por equipes da Força Tática K9.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam buscas na Rua Solimar Alves Leite quando utilizaram o faro da cadela Kyara para identificar possíveis locais de armazenamento de entorpecentes.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Durante a ação, o animal indicou cinco pontos distintos onde estavam escondidas diferentes substâncias ilícitas. Ao verificarem os locais, os policiais encontraram cocaína, maconha, crack e haxixe.

Ao todo, foram apreendidos 273 pinos e 34 papelotes de cocaína, 72 buchas de maconha, 57 pedras de crack e 15 unidades de haxixe.

Drogas foram localizadas em cinco pontos do bairro

De acordo com o registro policial, todo o material foi encontrado com a atuação direta da cadela Kyara, que auxiliou os militares na identificação dos esconderijos.

Apesar da quantidade de entorpecentes apreendida, os policiais não conseguiram identificar os responsáveis pelo material.

Nenhuma pessoa foi presa ou conduzida durante a ocorrência.

Após as buscas, a equipe encaminhou os entorpecentes à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi registrada e o material apreendido foi entregue para os procedimentos legais.