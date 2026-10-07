Calor segue forte no ES, mas chuva pode atingir Sul e Caparaó

A quarta-feira (7) será de tempo estável na maior parte do Espírito Santo. A atuação de um sistema de alta pressão mantém o predomínio de sol e poucas nuvens em várias regiões do estado.

No entanto, o calor combinado com a alta umidade favorece o aumento da nebulosidade no Sul e no Caparaó. Nessas áreas, há possibilidade de pancadas rápidas de chuva no fim da tarde.

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Nas demais regiões capixabas, não há previsão de chuva. As temperaturas continuam elevadas e mantêm a sensação de tempo quente ao longo do dia.

Na Grande Vitória, o sol aparece entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 20 °C e 32 °C. Em Vitória, os termômetros também ficam entre 20 °C e 32 °C.

Na Região Sul, há aumento de nuvens e previsão de chuva no fim da tarde na porção sul do Caparaó. Nas demais áreas, o tempo segue seco. As temperaturas variam entre 18 °C e 33 °C nas áreas menos elevadas e entre 17 °C e 29 °C nas áreas altas.

Na Região Serrana, o sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 19 °C e 29 °C nas áreas menos elevadas e entre 17 °C e 28 °C nas áreas altas.

No Norte, os termômetros variam entre 19 °C e 32 °C. No Noroeste, as máximas chegam a 33 °C nas áreas menos elevadas. Já na Região Nordeste, a temperatura varia entre 19 °C e 31 °C, também sem previsão de chuva.