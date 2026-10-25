Campanha de Lula vai pedir ao TSE horário maior de votação após denúncias sobre falta de ônibus

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está formulando um pedido para ampliar o horário de votação neste domingo, 25. Segundo Marco Aurélio de Carvalho, um dos coordenadores da campanha, o pedido será feito após denúncias de frotas de ônibus reduzidas em Salvador (BA) e em São Paulo (SP).

“Estamos formulando exatamente agora o pedido e vamos entrar no Tribunal Superior Eleitoral, que tem competência para discutir a matéria. Esperamos que o Pleno se reúna, dada a urgência da situação, para garantir o direito de voto, que é sagrado numa democracia. Vamos pedir, sim, a ampliação do horário, para que todos possam votar”, disse aos jornalistas.

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Marco Aurélio também disse ter conversado com a direção da companhia aérea GOL, após as denúncias de cancelamento de voos. “Conversei com a direção da GOL, que deixou claro que iria remanejar”.