Política Regional

Candidato ao Senado, Evair de Melo vota ao lado da esposa

Evair de Melo votou neste domingo, pela manhã, acompanhado da esposa, Lícia Caliman.

O deputado federal e candidato ao Senado Federal Evair de Melo (Republicanos) votou na manhã deste domingo (4), acompanhado da esposa, Lícia Caliman, durante o primeiro turno das eleições de 2026 no Espírito Santo.

Evair mantém seu domicílio eleitoral em Venda Nova do Imigrante. O município também representa uma das principais bases eleitorais do candidato.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Neste sábado (3), pesquisa AtlasIntel divulgada pela Gazeta do Povo mostra Evair com 21,7% das intenções de voto, tecnicamente empatado na primeira colocação com o candidato Renato Casagrande (PSB), que registra 24,3%.

Na pesquisa, Fabiano Contarato (PT) aparece com 16,3%, enquanto Maguinha Malta (PL) soma 14,4%.

A votação deste domingo (4) começou às 8h e segue até as 17h, pelo horário de Brasília.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Eleições 2026

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Cookies e Privacidade

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você está ciente dessa funcionalidade. Política de privacidade