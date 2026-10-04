Candidato ao Senado, Evair de Melo vota ao lado da esposa

O deputado federal e candidato ao Senado Federal Evair de Melo (Republicanos) votou na manhã deste domingo (4), acompanhado da esposa, Lícia Caliman, durante o primeiro turno das eleições de 2026 no Espírito Santo.

Evair mantém seu domicílio eleitoral em Venda Nova do Imigrante. O município também representa uma das principais bases eleitorais do candidato.

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Neste sábado (3), pesquisa AtlasIntel divulgada pela Gazeta do Povo mostra Evair com 21,7% das intenções de voto, tecnicamente empatado na primeira colocação com o candidato Renato Casagrande (PSB), que registra 24,3%.

Na pesquisa, Fabiano Contarato (PT) aparece com 16,3%, enquanto Maguinha Malta (PL) soma 14,4%.

A votação deste domingo (4) começou às 8h e segue até as 17h, pelo horário de Brasília.