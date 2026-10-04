Caparaó organiza calendário unificado de eventos para 2027

O Caparaó começa a organizar 2027 com uma agenda conjunta de eventos. O planejamento reúne programações previstas entre janeiro e outubro e coloca no mesmo calendário festivais gastronômicos, encontros ligados ao café, festivais de inverno, feiras de negócios e outras atrações realizadas em diferentes municípios da região.

A proposta pretende reduzir a sobreposição de datas e dar previsibilidade ao setor turístico. Com a programação definida com antecedência, pousadas, restaurantes, cafeterias, produtores rurais, comércio e demais empreendedores podem preparar ações para cada período do ano. Ao mesmo tempo, o visitante passa a ter condições de combinar eventos e cidades em uma mesma viagem.

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O calendário inclui atrações como Conexão Caparaó, Sabores do Caparaó, Coffees Conexão Caparaó, Expoagro Caparaó, Fecap, Festival Santa Viola e uma sequência de festivais de inverno.

A articulação reúne o Sebrae e a governança regional da região. Segundo o gerente regional do Sebrae Caparaó, Anderson Baptista, o trabalho nasceu de um planejamento conjunto para 2027.

“Acabamos de fechar um planejamento com a governança do Caparaó e elaboramos uma proposta de calendário unificado, organizado, planejado, cronológica e estrategicamente pensado, definindo datas e municípios”, afirma.

A agenda mapeia atrações por diferentes pontos do território. Aparecem no planejamento Dores do Rio Preto, Iúna, Irupi, Ibitirama, Divino de São Lourenço, Alegre, Guaçuí, Muniz Freire, Ibatiba e Jerônimo Monteiro, além de localidades como Pedra Menina, Patrimônio da Penha, Limo Verde e Santa Marta.

A programação começa em janeiro. O 9º Conexão Caparaó está previsto para os dias 22 a 24, em Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto.

Abril concentra outras grandes atrações do calendário. A Expoagro Caparaó está prevista de 1º a 4 de abril. Já Iúna recebe o Sabores do Caparaó entre os dias 4 e 6. Em Patrimônio da Penha, o Festival de Inverno ocorre de 16 a 18, enquanto Dores do Rio Preto recebe o Coffees Conexão Caparaó entre 22 e 24.

Em maio, Irupi recebe o Sabores do Caparaó entre os dias 13 e 16. Muniz Freire terá Festival de Inverno de 6 a 8, e Guaçuí, de 27 a 29.

A programação cresce com a chegada do inverno. Em junho, há eventos previstos em Santa Marta, Alegre, Iúna e Limo Verde. Em seguida, julho reúne atrações em Pedra Menina, Alegre, Ibitirama, Jerônimo Monteiro e Iúna.

Entre elas está o Festival de Inverno de Rio Claro e Príncipe, associado ao Sabores do Caparaó, previsto para os dias 14 a 16 de julho, em Iúna.

Já em agosto, Ibatiba recebe o Sabores do Caparaó entre os dias 12 e 14. Setembro terá, entre outras atrações, a Fecap, Feira Capixaba de Negócios, em Iúna, de 2 a 4, além do Sabores do Caparaó em Jerônimo Monteiro, entre 18 e 20.

Em outubro, Muniz Freire recebe o Sabores do Caparaó entre os dias 1º e 3. O calendário apresentado também prevê o Festival Santa Viola, em Santa Marta, nos dias 8 e 9.

Eventos em várias cidades

Além da definição das datas, o projeto tenta aproximar municípios e organizadores para viabilizar atrações que algumas cidades teriam dificuldade de realizar sozinhas. Baptista afirma que o Sebrae entrou nessa articulação ao lado da governança regional.

“Nós conversamos com organizadores que conseguem trazer, junto com as suas articulações, recursos para os municípios que não têm condição de, individualmente, trazer e montar um grande evento e fazer isso de maneira estruturada”, explica.

A iniciativa também busca transformar a sucessão de festas municipais em uma ferramenta de promoção do Caparaó como destino. Assim, em vez de divulgar apenas um evento ou uma cidade, o setor poderá apresentar ao visitante uma programação distribuída ao longo de vários meses.

“Santa Teresa, por exemplo, pensa num calendário municipal muito bem-feito. Nós estamos pensando num calendário territorial. Uma região, um destino organizado, onde você pode se planejar para estar no Caparaó, no município que mais gostar, e fazer um roteiro, fazer um circuito. É isso que nós estamos propondo.”

Com a agenda antecipada, a expectativa é que os próprios negócios locais consigam aproveitar melhor o fluxo de visitantes. Além da hospedagem e da alimentação, o movimento alcança produtores de café, agroindústrias, comércio, artesanato e serviços ligados ao turismo.

Eventos tradicionais

O calendário também permite que os municípios organizem seus próprios eventos tradicionais, como festas de emancipação e programações culturais menores, sem concentrar grandes atrações nos mesmos fins de semana.

A proposta apresentada para 2027 funciona, portanto, como uma agenda regional. As datas integram o planejamento feito até agora e ainda podem passar por ajustes até a realização dos eventos.