Captar imóveis para alugar pode ser o caminho mais rápido até a comissão

Você conhece bem essa cena. O casal visita vários apartamentos à venda, se encanta por um, simula o financiamento, sai dizendo que vai pensar em casa e depois some. Você manda mensagem, espera, manda de novo, e a resposta não vem.

É chato, e quase todo corretor já passou por isso. Ainda mais quando, no mesmo dia, o seu WhatsApp não para de apitar com gente querendo alugar e perguntando se dá para ver o imóvel ainda esta semana.

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Se essa rotina parece familiar, você já sentiu na pele algo que os números confirmam: quem quer alugar tem mais pressa. É por isso que captar imóveis para alugar, ou seja, conseguir com o dono a autorização para anunciar e negociar o imóvel, costuma ser o caminho mais curto até a comissão.

Os dados que sustentam essa ideia vêm de Curitiba. A equipe de BI do portal Chaves na Mão olhou os contatos feitos nos anúncios da cidade entre outubro de 2025 e setembro de 2026 e viu a procura por aluguel crescer 16% em 12 meses. Na compra, o crescimento foi de 1,7%. Tem cada vez mais gente batendo na porta do aluguel.

Por que captar imóveis para alugar encurta a negociação

Pense no último inquilino que você atendeu. É bem provável que ele já tivesse data para a mudança e soubesse quanto podia pagar por mês. Ele queria ver o imóvel logo, de preferência antes do fim de semana.

O comprador costuma viver outro momento. Ainda está pesquisando, conversando com a família, fazendo conta com o banco. Nada de errado nisso, mas a decisão demora.

O levantamento mostra essa diferença com clareza. Em 31% dos contatos de aluguel, a pessoa já pedia para agendar visita pelo próprio anúncio. Na compra, esse pedido aparece em só 5% dos contatos. Quer dizer que quase um em cada três interessados em alugar chega avisando, logo de cara, que quer conhecer o imóvel.

Para quem vive de comissão, essa pressa pesa no fim do mês. Há menos ida e volta entre o primeiro contato e o contrato assinado, e menos imóvel parado esperando alguém aparecer.

Que tipo de imóvel captar para alugar

Agora que a gente sabe que o inquilino tem pressa, vem a pergunta prática: o que vale a pena ir buscar?

Comece pelo valor do aluguel. Entre julho e setembro de 2026, os imóveis de até R$ 1.500 por mês eram só 5% dos anúncios, mas ficaram com 26% dos contatos. A procura chegou a 5 vezes a oferta. Isso significa fila de interessado para pouco imóvel, e quem capta nessa faixa tem com quem conversar já no dia seguinte. No outro extremo, o aluguel mais caro sobra no anúncio e quase ninguém chama.

Depois, olhe o tipo de imóvel. A casa é 15% do que está para alugar na cidade e recebe 32% dos contatos, o que faz dela o tipo mais disputado. O imóvel de 2 quartos, casa ou apartamento, vai pelo mesmo caminho e recebe mais contatos que a média.

Então, se na sua lista tem um dono de casa ou de 2 quartos com aluguel acessível, ligue para ele primeiro. Ele tem justamente o que mais gente está procurando.

Onde captar imóveis para alugar em Curitiba

Falta saber onde procurar, e todo corretor conhece os dois lados dessa história. Tem bairro onde o interessado procura e não acha nada, e tem bairro onde o imóvel fica semanas no anúncio sem ninguém ligar.

Para medir isso, o levantamento divide a fatia de contatos de cada bairro pela fatia de anúncios do mesmo bairro. Quanto maior o resultado, mais gente disputando pouco imóvel. Os bairros mais apertados de Curitiba são:

Tatuquara, com 3,3;

Campo de Santana, com 2,9;

Sítio Cercado, com 2,7;

Pinheirinho, Fazendinha e Cajuru, com 1,8.

Campo de Santana merece um olhar especial, porque também foi o bairro que mais ganhou procura no período. Em Batel e Mossunguê acontece o contrário: o índice fica em 0,38, o que quer dizer bem mais anúncio do que gente interessada.

Nos bairros apertados, muitas vezes o dono do imóvel vago nem imagina que tem algo disputado nas mãos. Por isso, reserve uma manhã para andar pelo bairro, conversar com síndicos e passar no comércio local. É nessas conversas que aparecem casas e apartamentos vagos que ainda nem chegaram aos anúncios.

Depois que o dono topa, falta levar o anúncio até quem está procurando. Um jeito rápido de fazer isso é publicar no Chaves na Mão, que reúne imóveis e carros e tem um formulário que leva o interessado direto ao WhatsApp de quem anunciou. Esse caminho já virou costume por lá: 82% de quem quis alugar chamou por ele, no mesmo aplicativo que você usa o dia inteiro.

Quando captar imóveis para locação

Tem mais uma coisa que costuma passar batido na correria: o calendário.

Você provavelmente já viveu um janeiro em que todo mundo queria alugar ao mesmo tempo. O telefone toca sem parar e falta imóvel para mostrar. Os dados confirmam essa sensação. Na média de outubro de 2023 a setembro de 2026, janeiro recebe 45% mais contatos de aluguel do que um mês comum.

Dezembro fica na ponta oposta. É o mês mais calmo do ano, 19% abaixo de um mês comum, e muita gente aproveita para tirar o pé.

Só que o imóvel captado em janeiro já chega atrasado. Quem conversa com os donos entre outubro e dezembro, enquanto o movimento está mais tranquilo, começa o ano com as fotos prontas e o anúncio no ar, bem na hora em que a procura dispara.

Como fazer a captação para aluguel virar contrato

Captar bem resolve metade do caminho. A outra metade é atender no ritmo do inquilino, e os horários de Curitiba ajudam a organizar a semana.

Um em cada quatro contatos de aluguel, ou 25%, chega depois das 19h, quando boa parte dos corretores já largou o telefone. Responder nesse horário, nem que seja só para marcar a visita do dia seguinte, já coloca você na frente. O pico de contatos, por sua vez, é na segunda-feira às 11h, então vale deixar essa manhã livre de outros compromissos.

Como muita gente pede visita no primeiro contato, deixe a chave e a agenda à mão. Cada dia de demora para mostrar o imóvel pode custar o negócio.

Captar imóveis para alugar com mapa e calendário na mão

Os números são de Curitiba. Se você trabalha em outra cidade, dá para testar o mesmo raciocínio na sua carteira e ver se o inquilino daí também chega com pressa e se concentra no começo do ano.

Para começar sem complicar, faça uma coisa só nesta semana. Abra sua lista de proprietários e marque quem tem casa ou 2 quartos vago nos bairros onde falta imóvel. Ligue para essas pessoas com calma, conte como anda a procura por aluguel e combine os próximos passos antes da virada do ano. Assim, quando janeiro chegar, você vai ter os imóveis certos para mostrar.