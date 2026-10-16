Carlos Alberto de Nóbrega é internado; entenda o motivo

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para investigar uma infecção pelo vírus Coxsackie. A suspeita surgiu após meses de cansaço, fadiga e indisposição, sintomas que levaram a família a buscar uma avaliação médica mais detalhada. As informações foram divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

A confirmação da presença do vírus veio após a realização de exames de sangue. A esposa do humorista, a médica Renata Domingues, também recebeu diagnóstico da mesma infecção, segundo o relato divulgado.

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Antes da investigação médica, os familiares acreditavam que a falta de disposição de Carlos Alberto poderia estar relacionada à idade avançada e a problemas de saúde anteriores. No entanto, a persistência dos sintomas chamou a atenção de Renata, que decidiu aprofundar a investigação e solicitou uma série de exames para identificar a causa do quadro.

O episódio também motivou um alerta sobre a importância de procurar atendimento médico diante de sintomas prolongados. A recomendação é não atribuir automaticamente sinais como fraqueza e cansaço ao envelhecimento, especialmente quando eles representam uma mudança significativa na rotina e nas condições habituais de saúde.

O que é o vírus Coxsackie?

O Coxsackie pertence ao grupo dos enterovírus e pode provocar diferentes manifestações clínicas. Em muitos casos, a infecção está associada a quadros leves, mas as consequências variam conforme o tipo de vírus, a idade e as condições de saúde da pessoa infectada.

Entre as manifestações mais conhecidas estão febre, dor de garganta, mal-estar e lesões na boca, nas mãos e nos pés, características da chamada doença mão-pé-boca. Algumas infecções também podem atingir outros órgãos, incluindo o coração, embora essas complicações sejam menos frequentes.

A identificação do agente infeccioso por meio de exames ajuda a equipe médica a avaliar o quadro e definir a conduta mais adequada. Em pessoas idosas, a investigação de sintomas persistentes merece atenção especial, pois diferentes condições podem provocar sinais semelhantes.

No caso de Carlos Alberto de Nóbrega, a internação ocorreu para investigar a infecção, conforme as informações divulgadas. Não foram apresentados, no relato original, detalhes adicionais sobre a evolução do estado de saúde do apresentador ou a previsão de alta.