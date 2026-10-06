Segurança

Carreta quebra perto do Parque de Exposições e complica trânsito em Cachoeiro

Veículo ficou parado na tarde desta terça-feira (6), no bairro Aeroporto, e deixou o tráfego lento nas proximidades do Parque de Exposições.

Foto: Divulgação

Uma carreta quebrada complicou o trânsito na tarde desta terça-feira (6), nas proximidades do Parque de Exposições, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

O veículo apresentou um problema e ficou parado na via, dificultando a passagem de outros motoristas e provocando lentidão na região.

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Quem passa pelo trecho precisa redobrar a atenção, já que o fluxo está mais lento por causa da carreta.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre o que provocou a pane. Também não foi informado se o veículo já começou a ser retirado do local.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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