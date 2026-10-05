Segurança

Carro perde freio, invade calçada e bate em corrimão no Caparaó

Motorista de 26 anos afirmou que o Chevrolet Celta apresentou falha nos freios; veículo estava irregular e condutor não tinha habilitação.

Foto: Divulgação

Um Chevrolet Celta saiu da pista, atingiu um corrimão e invadiu a calçada após uma possível falha no sistema de freios, na tarde deste domingo (4), no Centro de Divino de São Lourenço. O acidente aconteceu por volta das 14h31, na Avenida José Hosken Franklin.

Policiais militares do 3º Batalhão encontraram o veículo, de cor prata, parado sobre a calçada, entre o corrimão e estabelecimentos comerciais.

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O motorista, de 26 anos, contou aos policiais que seguia pela avenida quando percebeu uma falha nos freios. Segundo o relato, ele perdeu o controle da direção, bateu contra o corrimão e acabou entrando na calçada.

Após o acidente, os policiais submeteram o condutor ao teste do etilômetro. O resultado deu negativo para presença de álcool.

Durante a fiscalização, porém, a equipe constatou outras irregularidades. O motorista não possuía habilitação e o Chevrolet Celta estava com o licenciamento em atraso.

Diante da situação, os militares adotaram as medidas administrativas previstas e acionaram um guincho para retirar o automóvel do local.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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