Carro perde freio, invade calçada e bate em corrimão no Caparaó
Motorista de 26 anos afirmou que o Chevrolet Celta apresentou falha nos freios; veículo estava irregular e condutor não tinha habilitação.
Um Chevrolet Celta saiu da pista, atingiu um corrimão e invadiu a calçada após uma possível falha no sistema de freios, na tarde deste domingo (4), no Centro de Divino de São Lourenço. O acidente aconteceu por volta das 14h31, na Avenida José Hosken Franklin.
Policiais militares do 3º Batalhão encontraram o veículo, de cor prata, parado sobre a calçada, entre o corrimão e estabelecimentos comerciais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O motorista, de 26 anos, contou aos policiais que seguia pela avenida quando percebeu uma falha nos freios. Segundo o relato, ele perdeu o controle da direção, bateu contra o corrimão e acabou entrando na calçada.
Após o acidente, os policiais submeteram o condutor ao teste do etilômetro. O resultado deu negativo para presença de álcool.
Durante a fiscalização, porém, a equipe constatou outras irregularidades. O motorista não possuía habilitação e o Chevrolet Celta estava com o licenciamento em atraso.
Diante da situação, os militares adotaram as medidas administrativas previstas e acionaram um guincho para retirar o automóvel do local.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726