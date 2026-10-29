Caso de homem encontrado morto em Ibatiba tem reviravolta após prisão em MG
Suspeito de 22 anos foi preso por receptação em Minas Gerais. Polícia investiga a morte de um jovem encontrado na zona rural de Ibatiba.
A investigação sobre a morte de um jovem de 26 anos, encontrado na zona rural de Ibatiba, no Caparaó capixaba, levou a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) até Minas Gerais. Durante uma operação realizada nessa quarta-feira (28), os policiais localizaram um carro ligado ao homicídio e prenderam um homem de 22 anos, suspeito de receptação.
A prisão ocorreu no município de Manhumirim, em uma ação conjunta entre a Delegacia de Polícia de Ibitirama e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O veículo localizado, um Fiat Palio, havia sido emprestado à vítima, identificada como Wilian Fonseca Romualdo. O corpo do jovem foi encontrado na última sexta-feira (23), nas proximidades de um posto de combustíveis, na região do trevo entre Ibatiba e Iúna.
Segundo a Polícia Civil, os levantamentos realizados até o momento indicam que o homicídio teria ocorrido na terça-feira (20), três dias antes da localização do corpo.
Carro ligado a homicídio em Ibatiba ajuda polícia na investigação
De acordo com o delegado William Cabral Júnior, titular da Delegacia de Polícia de Ibitirama, o suspeito estava com a chave do Palio no momento da abordagem.
Além disso, o homem dirigia um Ford Escort que, conforme as investigações, teria acompanhado o Palio durante o deslocamento para fora do local do crime.
A descoberta dos veículos faz parte das diligências realizadas para esclarecer a dinâmica do homicídio e identificar possíveis envolvidos.
Após a prisão em flagrante por suspeita de receptação, o jovem foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
Polícia investiga participação de outras pessoas
A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias da morte de Wilian Fonseca Romualdo e a possível participação de outras pessoas no crime.
Até o momento, a corporação não divulgou informações sobre a motivação do homicídio nem confirmou a identidade dos responsáveis pela morte.
A investigação permanece em andamento. Segundo a Polícia Civil, novos detalhes serão preservados para não comprometer as diligências.
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