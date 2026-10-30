Cinema de Cachoeiro exibe show do BTS e tem filmes com ingressos promocionais

Os fãs de K-pop terão uma atração especial nos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim neste fim de semana. O Cine Unimed, localizado no Shopping Sul, exibe nesta sexta-feira (30) e sábado (31) o espetáculo BTS World Tour Arirang, com transmissão dos shows realizados em São Paulo. Além disso, o cinema oferece ingressos promocionais a R$ 15 para outros títulos da programação.

As apresentações do grupo sul-coreano serão exibidas na Sala 2. Nesta sexta-feira (30), a sessão está marcada para as 19h45. Já no sábado (31), a transmissão começa às 18h45.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O evento leva para as telonas a experiência da turnê mundial do BTS, reunindo músicas, coreografias e performances dos sete integrantes do grupo: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook.

A turnê Arirang marca o retorno do grupo aos palcos após uma pausa nas atividades coletivas, período em que os integrantes cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Billboard Brasil

Cinema de Cachoeiro tem ingressos promocionais

Além das sessões especiais do BTS, o Cine Unimed disponibiliza filmes com ingressos promocionais a R$ 15. Entre os títulos anunciados recentemente estão produções infantis, dramas e filmes de ação.

Para assistir à transmissão do BTS, entretanto, os valores anteriormente divulgados foram de R$ 90 para a inteira e R$ 45 para a meia-entrada. Portanto, a promoção de R$ 15 não está confirmada para o evento musical. Aqui Notícias+1

Confira a programação do Cine Unimed

Sala 01

Carros 20 Aniversario (2D) / Preço Promocional R$15

SABADO, DOMINGO E SEGUNDA – 14h00 dublado

Daniel e a Fornalha Ardente (2D) / Preço Promocional R$15

Todos os Dias – 16h20 dublado

As Dez Vantagens de Morrer Depois de Vc (2D) / Preço Promocional R$15

Todos os Dias – 18h40 nacional

Outra Mamãe (2D)

Todos os Dias – 20h40 dublado

Sala 02

BTS World Tour Arirang / Preço Promocional R$15

Dia 30 – 19h45 / Dia 31 – 18h45

Sala 03

O Gatola da Cartola / Preço Promocional R$15

SABADO, DOMINGO E SEGUNDA – 14H00 dublado (2D)

SABADO, DOMINGO E SEGUNDA – 16h15 dublado (3D)

Cara-de-Barro (2D)

Todos os Dias – 18h30 20h40 dublado

Sala 04

Street Fighter (2D) / Preço Promocional R$15

SABADO, DOMINGO E SEGUNDA – 14H00 dublado

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)

Todos os Dias – 16h15 dublado

Verity (2D) / Preço Promocional R$15

Todos os Dias – 18h30 dublado

Minha Melhor Amiga (2D) / Preço Promocional R$15

Todos os Dias – 20h45 nacional

Confira a programação do Cine Ritz Perim

Sala 01

Galinha Pintadinha – O Filme (2D) / Preço Promocional R$15

Todos os Dias – 16h15 nacional

Street Fighter (2D) / / Preço Promocinal R$15

Todos os Dias – 18h00 dublado

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D) / Preço Promocional R$15

Todos os Dias – 20h30 dublado

Sala 02

O Gatola da Cartola (2D) / Preço Promocional R$15

SABADO, DOMINGO E SEGUNDA – 16h15 dublado

Cara-de-Barro (2D) / Preço Promocinal R$15

Todos os Dias – 18h30 dublado

Minha Melhor Amiga 2D

Todos os Dias – 20h45 nacional

Sala 03

Carros ( 20 Aniversario ) (2D) / Preço Promocional R$15

Todos os Dias – 16h00 dublado

Daniel e a Fornalha Ardente (2D) / Preço Promocinal R$15

Todos os Dias – 18h20 dublado

As Dez Vantagens de Morrer Depois de Vc (2D) / Preço Promocinal R$15