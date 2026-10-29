Clayton Siqueira anuncia saída da Secretaria de Segurança de Cachoeiro

O secretário municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro de Itapemirim, Clayton Siqueira, anunciou nesta quinta-feira (29) que não retornará ao cargo. Em tratamento contra um câncer, ele decidiu encerrar sua passagem pela administração municipal para priorizar a saúde, a recuperação e a família.

Clayton Siqueira assumiu a Secretaria de Segurança e Trânsito em janeiro de 2025, no início da gestão do prefeito Theodorico Ferraço. A decisão de deixar definitivamente a função foi comunicada por meio de uma nota divulgada nesta quinta-feira.

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No comunicado, Siqueira explicou que a decisão foi tomada após conversas com familiares e destacou a dificuldade de se afastar de uma função à qual dedicou parte de sua trajetória profissional.

“Hoje, após uma decisão amadurecida junto à minha família, comunico que não retornarei ao cargo de Secretário Municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro de Itapemirim”, afirmou.

Clayton Siqueira deixa cargo para cuidar da saúde

O secretário já estava afastado das atividades para tratamento de saúde. Em julho deste ano, ele havia anunciado um afastamento temporário após o diagnóstico de câncer de próstata. Cachoeiro de Itapemirim

Agora, com a decisão de não retornar à secretaria, Siqueira pretende concentrar os esforços em sua recuperação.

“Essa não foi uma decisão fácil, especialmente pelo compromisso, pela dedicação e pelo carinho que sempre tive pela missão de servir à nossa cidade. Entretanto, neste momento, compreendo que preciso priorizar minha saúde, minha recuperação e minha família”, declarou.

Na nota, ele também agradeceu ao prefeito Theodorico Ferraço pela confiança durante o período em que esteve à frente da pasta, além de reconhecer o apoio de vereadores, secretários municipais e servidores públicos.

Secretário agradece à Guarda Municipal e aos agentes de trânsito

Em sua despedida, Clayton Siqueira dedicou uma mensagem especial aos profissionais da Guarda Civil Municipal e aos agentes de trânsito de Cachoeiro.

Ele destacou o trabalho desempenhado diariamente pelas equipes na segurança da população e na organização da mobilidade urbana.

“Tenho profundo respeito por cada um de vocês e orgulho de ter compartilhado essa missão”, escreveu.

Ao encerrar a mensagem, Siqueira afirmou que deixa a função com gratidão pelo período em que esteve à frente da secretaria.

“Encerro este ciclo com o coração grato, a consciência tranquila e o sentimento de dever cumprido, desejando sucesso a todos que continuarão essa importante missão.”

O ex-secretário finalizou a nota com uma reflexão sobre a importância de priorizar a saúde e a família.

“A vida nos ensina que existem momentos de avançar, momentos de recomeçar e, principalmente, momentos de cuidar daquilo que realmente importa. Muito obrigado, Cachoeiro!”

Até o momento, não há informação confirmada sobre quem assumirá a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito após a saída de Clayton Siqueira.