Colisão entre carreta e caminhonete deixa cinco feridos na BR-101 em Cachoeiro

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete na manhã desta sexta-feira (9), na BR-101, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma das vítimas sofreu ferimentos graves, enquanto outras quatro tiveram ferimentos de média gravidade.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, a colisão ocorreu às 8h19, no quilômetro 417,8, em um cruzamento da BR-101.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Ao todo, seis pessoas estiveram envolvidas no acidente. Além dos cinco feridos, uma pessoa saiu ilesa.

Para atender à ocorrência, a concessionária enviou uma ambulância, um guincho e um veículo de inspeção ao local. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros também participaram do atendimento.

As vítimas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para atendimento hospitalar na região. Até o momento, não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde dos feridos.

Apesar da mobilização das equipes de emergência, o acidente não provocou interdição da pista, conforme informou a Ecovias Capixaba. As circunstâncias que levaram à colisão entre os veículos não foram detalhadas.