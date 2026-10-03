Colisão entre carro e caminhão deixa duas pessoas feridas em Domingos Martins
Acidente aconteceu próximo ao km 35, na região de Vista Linda; uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelos bombeiros.
Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e um caminhão na BR-262, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, na manhã deste sábado (3). O acidente aconteceu próximo ao km 35, na região de Vista Linda, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam no carro de passeio no momento da batida. Uma delas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada do veículo pelos militares.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A segunda vítima já estava fora do automóvel quando as equipes chegaram e recebia atendimento do Samu.
Após o desencarceramento, uma das vítimas, que apresentava ferimentos de menor gravidade, foi levada pela ambulância do Corpo de Bombeiros para um hospital em Domingos Martins. A outra foi encaminhada pelo Samu para atendimento médico em Vitória.
Ainda de acordo com os bombeiros, a equipe foi acionada inicialmente para realizar o desencarceramento e prestar apoio aos profissionais do Samu.
Após o atendimento e o encaminhamento das vítimas, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, que assumiu os procedimentos relacionados ao trânsito e à segurança da rodovia.
As circunstâncias e a dinâmica da colisão serão apuradas pelas autoridades.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726