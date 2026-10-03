Colisão entre carro e caminhão deixa duas pessoas feridas em Domingos Martins

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e um caminhão na BR-262, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, na manhã deste sábado (3). O acidente aconteceu próximo ao km 35, na região de Vista Linda, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam no carro de passeio no momento da batida. Uma delas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada do veículo pelos militares.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A segunda vítima já estava fora do automóvel quando as equipes chegaram e recebia atendimento do Samu.

Após o desencarceramento, uma das vítimas, que apresentava ferimentos de menor gravidade, foi levada pela ambulância do Corpo de Bombeiros para um hospital em Domingos Martins. A outra foi encaminhada pelo Samu para atendimento médico em Vitória.

Ainda de acordo com os bombeiros, a equipe foi acionada inicialmente para realizar o desencarceramento e prestar apoio aos profissionais do Samu.

Após o atendimento e o encaminhamento das vítimas, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, que assumiu os procedimentos relacionados ao trânsito e à segurança da rodovia.

As circunstâncias e a dinâmica da colisão serão apuradas pelas autoridades.