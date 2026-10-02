Concurso da Mega-Sena: 2 apostas de Cachoeiro de Itapemirim ganham prêmio
Os números sorteados foram 08, 10, 30, 38, 50 e 53.
Duas apostas de Cachoeiro de Itapemirim acertaram quatro números no concurso 3065 da Mega-Sena. Cada uma recebeu R$ 1.053,03 pela quadra.
Os números sorteados foram 08, 10, 30, 38, 50 e 53. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Em Cachoeiro, uma das apostas vencedoras foi registrada pelos canais eletrônicos. A outra saiu da Lotérica 7 de Setembro. As duas eram apostas simples, com seis números marcados.
Além de Cachoeiro, outras cidades do Espírito Santo também tiveram apostas premiadas no concurso. O prêmio principal, porém, não teve ganhador e acumulou.
Com isso, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para sábado (3), chegou a R$ 82 milhões. O valor acumulado para o próximo concurso é de R$ 72,2 milhões.
Na Mega-Sena, o apostador pode escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis. Além do prêmio destinado a quem acerta as seis dezenas, a modalidade também paga valores para quem faz cinco ou quatro acertos.
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