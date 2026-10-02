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Concurso da Mega-Sena: 2 apostas de Cachoeiro de Itapemirim ganham prêmio

Os números sorteados foram 08, 10, 30, 38, 50 e 53.

Bilhetes da Mega-Sena com números apostados e volante oficial das Loterias Caixa, ilustrando apostas para o sorteio e resultados da Mega-Sena.
Foto: Reprodução | Agência Brasil

Duas apostas de Cachoeiro de Itapemirim acertaram quatro números no concurso 3065 da Mega-Sena. Cada uma recebeu R$ 1.053,03 pela quadra.

Os números sorteados foram 08, 10, 30, 38, 50 e 53. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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Em Cachoeiro, uma das apostas vencedoras foi registrada pelos canais eletrônicos. A outra saiu da Lotérica 7 de Setembro. As duas eram apostas simples, com seis números marcados.

Além de Cachoeiro, outras cidades do Espírito Santo também tiveram apostas premiadas no concurso. O prêmio principal, porém, não teve ganhador e acumulou.

Com isso, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para sábado (3), chegou a R$ 82 milhões. O valor acumulado para o próximo concurso é de R$ 72,2 milhões.

Na Mega-Sena, o apostador pode escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis. Além do prêmio destinado a quem acerta as seis dezenas, a modalidade também paga valores para quem faz cinco ou quatro acertos.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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