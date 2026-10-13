Concurso da Mega-Sena muda de dia nesta semana; entenda o motivo

Quem pretende apostar na Mega-Sena precisa ficar atento ao calendário desta semana. A Caixa Econômica Federal realizará o próximo sorteio excepcionalmente nesta quarta-feira (14), em vez de terça-feira (13), como prevê a programação habitual.

A mudança ocorre após o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12). Por isso, a Caixa ajustou o cronograma das loterias e transferiu o concurso 3070 para quarta-feira.

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Normalmente, a Mega-Sena realiza sorteios às terças e quintas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 11h. No entanto, o calendário pode sofrer alterações em semanas com feriados e outras situações especiais.

A mudança desta semana não representa uma alteração definitiva. Dessa forma, os apostadores devem acompanhar as datas divulgadas pela Caixa para os próximos concursos.

Mega-Sena pode pagar R$ 150 milhões

O concurso 3070 da Mega-Sena terá prêmio estimado em R$ 150 milhões. O valor aumentou depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3069, realizado no domingo (11).

Na ocasião, a Caixa sorteou os números 05, 19, 22, 44, 47 e 57. Como ninguém conquistou o prêmio principal, o valor acumulou para o próximo sorteio.

Assim, os apostadores terão até quarta-feira (14) para acompanhar o resultado do concurso 3070, que seguirá o calendário excepcional divulgado pela Caixa.