Concurso Lotofácil 3801: veja quais números foram sorteados

A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira (9) o sorteio da Lotofácil 3801, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O concurso acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os apostadores aguardam a divulgação das 15 dezenas que vão definir os ganhadores da noite.

O público poderá acompanhar a extração ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Após o sorteio, a instituição divulgará os números e a distribuição dos prêmios entre as apostas vencedoras.

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Diferentemente de concursos acumulados, a Lotofácil desta sexta-feira chega com uma nova estimativa de prêmio. Isso porque três apostas acertaram os 15 números no concurso anterior, realizado na quinta-feira (8).

Cada uma dessas apostas recebeu R$ 1.805.183,78. Com isso, a Caixa estabeleceu a estimativa de R$ 2 milhões para o concurso 3801.

Números da Lotofácil

Os números da Lotofácil ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.

Números sorteados: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx.

Como apostar na Lotofácil

Para participar da Lotofácil, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

A Caixa recebe apostas nas casas lotéricas credenciadas e pelos canais digitais oficiais. Para concorrer ao sorteio desta sexta-feira, os interessados devem registrar seus jogos até as 20h, no horário de Brasília.

A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. O valor aumenta conforme a quantidade de dezenas escolhidas.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

Após o concurso 3801, a próxima edição regular da Lotofácil está prevista para terça-feira, 13 de outubro de 2026, conforme o calendário habitual de sorteios e o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12).

A Caixa divulgará a estimativa do próximo prêmio após a apuração do concurso desta sexta-feira.