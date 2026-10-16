Core Web Vitals ajudam a identificar problemas de experiência em sites; saiba como funciona
Métricas desenvolvidas pelo Google permitem observar carregamento, interatividade e estabilidade visual das páginas a partir de indicadores específicos de desempenho
A experiência de quem acessa uma página pode ser afetada por situações como carregamento lento, demora para responder a uma interação ou deslocamento inesperado de elementos durante a navegação. Os Core Web Vitals foram criados para medir aspectos específicos desse funcionamento e transformar essas ocorrências em dados que podem ser analisados tecnicamente.
O conjunto é formado por três métricas principais: Largest Contentful Paint (LCP), Interaction to Next Paint (INP) e Cumulative Layout Shift (CLS). Cada uma observa uma característica diferente da experiência. Juntas, elas ajudam a localizar pontos de uma página que podem exigir ajustes de desenvolvimento, código, servidor ou estrutura de conteúdo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
LCP mede a velocidade de carregamento percebida
O Largest Contentful Paint está relacionado ao tempo necessário para que o maior elemento de conteúdo visível na área inicial da página seja apresentado. Esse elemento pode ser uma imagem, um bloco de texto ou outro componente relevante.
A métrica ajuda a observar o carregamento sob a perspectiva do conteúdo que ocupa maior destaque na tela. Uma página pode começar a responder rapidamente ao navegador e, ainda assim, demorar para apresentar seu principal elemento visual.
Na análise técnica, o resultado do LCP pode direcionar a investigação para diferentes componentes. Imagens muito pesadas, recursos que bloqueiam a renderização, respostas lentas do servidor e determinadas configurações de carregamento estão entre os pontos que podem ser examinados quando o indicador apresenta resultado insatisfatório.
INP observa a resposta às interações
O Interaction to Next Paint avalia a capacidade de uma página responder às interações realizadas pelo usuário. Cliques, toques e ações relacionadas à interface podem exigir processamento antes que uma nova atualização visual seja apresentada.
O indicador considera as interações ocorridas durante a visita e busca representar a capacidade de resposta da página ao longo desse período. Um resultado ruim pode apontar para tarefas que ocupam o processamento do navegador por tempo excessivo.
A investigação pode envolver o JavaScript executado na página, scripts de terceiros e outras tarefas que competem pelo processamento. A análise técnica permite identificar quais operações estão associadas aos atrasos e avaliar possibilidades de otimização.
CLS identifica mudanças inesperadas no layout
O Cumulative Layout Shift mede a estabilidade visual da página. O problema aparece quando elementos mudam de posição sem uma ação intencional do usuário enquanto o conteúdo está sendo carregado.
Um exemplo ocorre quando uma pessoa tenta clicar em um botão e, antes da ação ser concluída, outro elemento é carregado acima dele, deslocando a interface. O resultado pode gerar um clique diferente daquele pretendido.
O CLS considera a ocorrência e a dimensão desses deslocamentos ao longo da experiência. Imagens sem dimensões previamente definidas, anúncios, fontes e componentes carregados de maneira inadequada podem participar da investigação quando são identificadas mudanças inesperadas.
Dados ajudam a direcionar ajustes técnicos
Os Core Web Vitals podem ser analisados a partir de dados reais de usuários, conhecidos como dados de campo, e também por ferramentas que simulam condições específicas de carregamento. As duas abordagens cumprem funções diferentes.
Os dados de campo mostram como páginas são experimentadas em situações reais, com diferentes dispositivos e condições de conexão. Já os testes de laboratório permitem reproduzir determinadas condições e repetir avaliações durante o processo de desenvolvimento.
O resultado das métricas também deve ser analisado por página ou grupo de páginas. Uma alteração no código pode melhorar determinado endereço sem causar o mesmo efeito em todo o site.
Dessa forma, os Core Web Vitals funcionam como instrumentos de diagnóstico do desempenho. LCP, INP e CLS observam dimensões diferentes da experiência e fornecem referências para localizar problemas específicos. A partir desses dados, equipes técnicas podem relacionar o resultado às características da página e definir quais componentes precisam ser investigados ou ajustados.
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