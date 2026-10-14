Segurança

Corpo com marcas de tiros é encontrado em canavial de Itapemirim

Corpo foi localizado próximo a uma empresa, na zona rural de Itapemirim. Polícia Civil recolheu estojos de munição e encaminhou o cadáver ao SML.

Viatura da PC - furto de energia
Foto: Divulgação/PCES

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, com marcas de disparos de arma de fogo, em uma plantação de cana-de-açúcar na zona rural de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

O corpo estava nas proximidades de uma empresa, na localidade de Paineiras, e foi localizado na tarde de terça-feira (13).

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, uma equipe da Delegacia Regional de Itapemirim foi até o endereço, por volta das 16h, após receber informações sobre a possível presença de um cadáver na região.

Ao chegarem ao local, os investigadores encontraram o homem caído em uma vala, dentro da plantação de cana. Nenhuma testemunha estava nas proximidades no momento da chegada dos policiais.

Durante a verificação, a equipe constatou que a vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo. O homem vestia um agasalho escuro, bermuda de tecido tactel e chinelos brancos.

Nas proximidades do cadáver, os policiais localizaram um capacete rosa e cinco estojos de munição calibre 9 milímetros, que foram recolhidos e preservados para os trabalhos periciais.

A equipe também encontrou bitucas e guimbas de cigarro aparentemente recentes ao redor do corpo.

Durante a perícia, os profissionais encontraram um celular azul, da marca Redmi Xiaomi, junto ao cadáver. O aparelho foi apreendido e encaminhado para análise.

Após os trabalhos da perícia criminal, o corpo foi removido e levado ao Serviço Médico-Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passaria por exames necroscópicos e procedimentos de identificação.

Até o registro da ocorrência, a vítima permanecia sem identificação formal. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e busca esclarecer a autoria e a motivação do crime.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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