Segurança

Corpo de homem é encontrado às margens de rio em Castelo

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica também foram chamadas para atender a ocorrência.

Foto: Fonte/aquinoticias.com

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta terça-feira (6), preso à vegetação às margens de um rio no bairro Niterói, em Castelo.

Moradores da região localizaram a vítima e acionaram a Polícia Militar.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica também foram chamadas para atender a ocorrência.

O corpo deverá ser recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Venda Nova do Imigrante, onde passará por exame cadavérico.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias da morte. O caso deverá ser investigado pelas autoridades responsáveis.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

CasteloHomicídioPolícia Militar

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