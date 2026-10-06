Corpo de homem é encontrado às margens de rio em Castelo

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta terça-feira (6), preso à vegetação às margens de um rio no bairro Niterói, em Castelo.

Moradores da região localizaram a vítima e acionaram a Polícia Militar.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica também foram chamadas para atender a ocorrência.

O corpo deverá ser recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Venda Nova do Imigrante, onde passará por exame cadavérico.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias da morte. O caso deverá ser investigado pelas autoridades responsáveis.