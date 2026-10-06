Corpo de homem é encontrado às margens de rio em Castelo
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica também foram chamadas para atender a ocorrência.
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta terça-feira (6), preso à vegetação às margens de um rio no bairro Niterói, em Castelo.
Moradores da região localizaram a vítima e acionaram a Polícia Militar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica também foram chamadas para atender a ocorrência.
O corpo deverá ser recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Venda Nova do Imigrante, onde passará por exame cadavérico.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias da morte. O caso deverá ser investigado pelas autoridades responsáveis.
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