Corpo é encontrado às margens do Rio Itapemirim em Cachoeiro

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de uma pessoa cujo corpo foi encontrado às margens do Rio Itapemirim, na localidade de Paineiras, entre os municípios de Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim. A descoberta ocorreu na tarde de segunda-feira (19), e a identidade da vítima ainda não foi confirmada.

De acordo com as informações da polícia, o cadáver aparenta ser de um homem. No entanto, a identificação oficial dependerá dos exames realizados pela Polícia Científica do Espírito Santo.

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O caso foi registrado pela Polícia Civil como encontro de cadáver e foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, responsável pela continuidade dos procedimentos investigativos.

Após a localização, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

No local, foram realizados os procedimentos necessários para identificar a vítima e determinar a causa da morte. O exame cadavérico poderá fornecer informações importantes para esclarecer as circunstâncias do caso e orientar o andamento da investigação.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a possível existência de sinais de violência ou sobre as condições em que o corpo foi encontrado.

Segundo a Polícia Civil, o prazo previsto na legislação para a emissão do laudo pericial é de dez dias, podendo ser prorrogado mediante solicitação dos peritos. Entretanto, dependendo da complexidade do caso, a conclusão dos exames pode demorar mais tempo.

Quando há necessidade de análises complementares, os prazos podem variar. Exames de DNA, por exemplo, podem levar até 30 dias, enquanto análises histopatológicas, que investigam tecidos biológicos por meio de microscopia, podem demandar de 60 a 90 dias.

A Delegacia Regional de Itapemirim deverá aguardar os resultados dos exames para avançar na apuração. A perícia será fundamental para esclarecer quem é a vítima, o que provocou a morte e se existem elementos que indiquem a ocorrência de algum crime.

Até a conclusão dos procedimentos, a Polícia Civil mantém o registro como encontro de cadáver.