Criança se perde dos pais em praia no Sul do ES; vídeo mostra movimentação

Uma criança foi encontrada perdida na Praia de Itaoca, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. A situação foi divulgada nas redes sociais nesta sexta-feira (30), por meio de um vídeo acompanhado de um pedido de ajuda para localizar os familiares.

A publicação, compartilhada pelo perfil @itaoca.praia_itaipava, informa que a criança foi encontrada na praia e solicita a colaboração da população para identificar seus responsáveis.

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