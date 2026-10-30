Criança se perde dos pais em praia no Sul do ES; vídeo mostra movimentação
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a situação na Praia de Itaoca, em Itapemirim. Publicação pede ajuda para localizar os responsáveis.
Uma criança foi encontrada perdida na Praia de Itaoca, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. A situação foi divulgada nas redes sociais nesta sexta-feira (30), por meio de um vídeo acompanhado de um pedido de ajuda para localizar os familiares.
A publicação, compartilhada pelo perfil @itaoca.praia_itaipava, informa que a criança foi encontrada na praia e solicita a colaboração da população para identificar seus responsáveis.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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