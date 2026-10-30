Segurança

Criança se perde dos pais em praia no Sul do ES; vídeo mostra movimentação

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a situação na Praia de Itaoca, em Itapemirim. Publicação pede ajuda para localizar os responsáveis.

criança perdida
Foto: Redes Sociais

Uma criança foi encontrada perdida na Praia de Itaoca, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. A situação foi divulgada nas redes sociais nesta sexta-feira (30), por meio de um vídeo acompanhado de um pedido de ajuda para localizar os familiares.

A publicação, compartilhada pelo perfil @itaoca.praia_itaipava, informa que a criança foi encontrada na praia e solicita a colaboração da população para identificar seus responsáveis.

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Vídeo: @itaoca.praia_itaipava

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Itapemirim

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