Criança usa sinal universal de socorro e homem acaba preso por tentativa de estupro

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Uma menina foi salva depois de fazer o sinal universal de pedido de socorro para uma testemunha na última sexta-feira (9), em Curitiba (PR). Um homem foi preso em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável, informou a Polícia Civil do Paraná. Como o nome do homem não foi divulgado, não foi possível localizar a sua defesa.

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De acordo com a polícia, o homem abordou a vítima na rua, que começou a fazer sinais de socorro com a mão. Uma testemunha, também menor de idade, foi pedir ajuda em um posto de gasolina. A Guarda Municipal foi acionada e o suspeito foi preso no bairro Butiatuvinha.

Ainda de acordo com a polícia, criminoso usava tornozeleira eletrônica devido a uma condenação pelo crime de estupro de vulnerável, investigado em 2016.

Segundo a pasta, além deste caso, em sua ficha criminal consta uma passagem pelo delito de ato obsceno, ocorrido em 2025, em Colombo, cerca de 20 quilômetros de Curitiba. Na ocasião, ele assinou um termo circunstanciado de infração penal. O procedimento já se encontra com a Justiça para as medidas cabíveis.

Como fazer o sinal?

O gesto, feito em três etapas simples, é um sinal de socorro usado por mulheres em situação de risco, independentemente da idade, informou a Polícia. A vítima levanta a mão com a palma para fora, dobra o polegar e fecha os dedos sobre ele. A palma da mão deve apontar para a pessoa a quem se pede ajuda.

De acordo com a pasta, o sinal, feito com as mãos, foi criado pela Canadian Womens Foundation, uma Organização Não Governamental de proteção a mulheres sediada no Canadá, em 2020.

Ainda de acordo com a polícia, o gesto pode ser feito pelas vítimas que precisam de ajuda quando estiverem em situação difícil, para que a população saiba que estão em risco, precisando de ajuda.

O sinal de levantar uma das mãos com a palma aberta, dobrar o polegar sobre a palma e fechar os outros quatro dedos sobre ele é conhecido mundialmente e, após a abordagem, a pessoa que prestou ajuda pode telefonar para as forças de segurança, informou a pasta.

Criança piscou para informar crime

Não é a primeira vez que a vítima é salva após sinalizar terceiros. Na semana passada, uma menina de 10 anos, sequestrada pelo próprio pai após ele agredir a ex-companheira em Barueri, na Grande São Paulo, foi resgatada pela Polícia Militar em Praia Grande, no litoral paulista.

A criança estava desaparecida desde 20 de setembro. Segundo relato da mãe à TV Tribuna, afiliada da Globo, a filha chamou a atenção de um policial ao piscar para ele enquanto passava acompanhada do pai.

“Quando eles estavam passando, ela piscou para ele. E daí ele falou para o parceiro: Sargento, vamos voltar”, contou a mulher à emissora. Segundo ela, quando os agentes retornaram, o ex-companheiro tentou justificar a situação com uma história falsa.

Em março de 2026, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da edição da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense), revelou aumento nos casos relatados de estupro e violência sexual entre os estudantes de 13 a 17 anos das redes pública e privada do País.

Em 2024, o percentual de escolares do grupo etário de 13 a 17 anos que foram estuprados foi 8,8%, o que representou um aumento relativo de 2,5 pontos porcentuais em relação a 2019. As meninas e estudantes da rede pública foram as que mais reportaram esse tipo de violência, 11,7% e 9,3%, respectivamente.

O sinal universal de pedido de socorro pode ser fundamental para salvar as vítimas em casos de estupro de vulnerável e violência.