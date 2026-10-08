Criminosos tentam invadir galpão de café, atiram contra dono e fogem em Iúna

Uma queda inesperada de energia elétrica, seguida pelo barulho de um cadeado sendo arrombado, marcou o início de uma tentativa de roubo que terminou em troca de tiros na zona rural de Iúna, no Caparaó capixaba.

O proprietário de um galpão de armazenamento de café foi surpreendido por disparos de arma de fogo ao tentar impedir a ação de dois suspeitos, na noite de quarta-feira (7).

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Segundo informações da Polícia Militar, o homem estava dentro de casa quando percebeu que o fornecimento de energia havia sido interrompido. Pouco depois, notou uma movimentação suspeita nas proximidades do galpão, localizado a aproximadamente 70 metros da residência.

Desconfiado da situação, o proprietário decidiu verificar o que estava acontecendo. Ao se aproximar, ouviu o barulho do cadeado do galpão sendo arrombado.

O homem gritou ao perceber a possível invasão. Nesse momento, segundo o relato apresentado aos policiais, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção.

O proprietário também reagiu com tiros, dando início a uma troca de disparos. Durante o confronto, um dos projéteis atingiu a parede da residência, próximo ao local onde a vítima estava.

Suspeitos fugiram por lavoura de café

Após a troca de tiros, os dois suspeitos abandonaram a tentativa de roubo e fugiram em direção a uma lavoura de café nas proximidades da propriedade.

De acordo com a Polícia Militar, os envolvidos deixaram o local sem levar qualquer pertence.

A corporação foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e enviou uma equipe para atender à ocorrência.

Ao chegar à propriedade, os militares ouviram o relato da vítima e iniciaram buscas pela região.

Polícia realiza buscas, mas ninguém é preso

Os policiais percorreram áreas próximas ao galpão e possíveis rotas utilizadas pelos suspeitos durante a fuga. Apesar das diligências, nenhum dos envolvidos foi localizado.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e encaminhou o caso para as providências cabíveis.

Até o momento do registro, não havia informações sobre a identidade dos suspeitos ou sobre a existência de feridos durante a troca de tiros.