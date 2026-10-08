Criminosos tentam invadir galpão de café, atiram contra dono e fogem em Iúna
Tentativa de roubo a galpão de armazenamento de café terminou em troca de tiros entre proprietário e suspeitos na zona rural de Iúna.
Uma queda inesperada de energia elétrica, seguida pelo barulho de um cadeado sendo arrombado, marcou o início de uma tentativa de roubo que terminou em troca de tiros na zona rural de Iúna, no Caparaó capixaba.
O proprietário de um galpão de armazenamento de café foi surpreendido por disparos de arma de fogo ao tentar impedir a ação de dois suspeitos, na noite de quarta-feira (7).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo informações da Polícia Militar, o homem estava dentro de casa quando percebeu que o fornecimento de energia havia sido interrompido. Pouco depois, notou uma movimentação suspeita nas proximidades do galpão, localizado a aproximadamente 70 metros da residência.
Desconfiado da situação, o proprietário decidiu verificar o que estava acontecendo. Ao se aproximar, ouviu o barulho do cadeado do galpão sendo arrombado.
O homem gritou ao perceber a possível invasão. Nesse momento, segundo o relato apresentado aos policiais, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção.
O proprietário também reagiu com tiros, dando início a uma troca de disparos. Durante o confronto, um dos projéteis atingiu a parede da residência, próximo ao local onde a vítima estava.
Suspeitos fugiram por lavoura de café
Após a troca de tiros, os dois suspeitos abandonaram a tentativa de roubo e fugiram em direção a uma lavoura de café nas proximidades da propriedade.
De acordo com a Polícia Militar, os envolvidos deixaram o local sem levar qualquer pertence.
A corporação foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e enviou uma equipe para atender à ocorrência.
Ao chegar à propriedade, os militares ouviram o relato da vítima e iniciaram buscas pela região.
Polícia realiza buscas, mas ninguém é preso
Os policiais percorreram áreas próximas ao galpão e possíveis rotas utilizadas pelos suspeitos durante a fuga. Apesar das diligências, nenhum dos envolvidos foi localizado.
A Polícia Militar registrou a ocorrência e encaminhou o caso para as providências cabíveis.
Até o momento do registro, não havia informações sobre a identidade dos suspeitos ou sobre a existência de feridos durante a troca de tiros.
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