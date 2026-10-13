Cuidadora morre após passar mal em escola no bairro BNH, em Cachoeiro

Uma cuidadora morreu, nesta terça-feira (13), após passar mal dentro de uma escola localizada no bairro Waldir Furtado Amorim, conhecido como BNH de Baixo, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações preliminares, a mulher passou mal enquanto estava na unidade de ensino. Houve uma tentativa de reanimação, mas ela não resistiu.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O aquinoticias.com procurou a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e as polícias Militar e Civil para obter esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte. A reportagem aguarda o posicionamento dos órgãos procurados.



