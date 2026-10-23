Datafolha: Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 50% dos votos válidos

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatados com 50% dos votos válidos cada. No levantamento anterior do Datafolha, do dia 15, os votos válidos eram, respectivamente, 51% e 49%. Votos válidos excluem brancos e nulos.

Em votos totais, Flávio aparece com 47%, contra 46% do atual presidente. No levantamento anterior, do dia 15, Flávio estava com os mesmos 47% dos votos totais, contra 45% de Lula. Com isso, permanece o empate técnico, considerando a margem de erro de 2 pontos porcentuais. A vantagem de Flávio sobre Lula passou de 2 pontos porcentuais para 1 pp em uma semana.

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Os que disseram que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, passaram de 6% para 5% em uma semana. Já os indecisos permanecem em 2%.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terminou à frente no primeiro turno, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula.

O período de coleta da nova pesquisa vai de 20 a 22 de outubro, com 2.520 entrevistados, margem de erro de dois pontos porcentuais e com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-09709/2026. A pesquisa compreendeu o período após a promulgação da PEC do fim da 6×1, em 16 de outubro, e do debate presidencial realizado por Band/Estadão no último domingo, 18.