Debate presidencial: mais um candidato desiste após decisão do TSE
O encontro será comandado pelo jornalista César Tralli e chega ao ar após uma sequência de decisões judiciais
O último debate entre os candidatos à Presidência da República antes do primeiro turno das Eleições 2026 acontece nesta quinta-feira (1º de outubro), a partir das 21h30, na TV Globo. O encontro será comandado pelo jornalista César Tralli e chega ao ar após uma sequência de decisões judiciais e alterações na lista de participantes.
A programação, que havia sido planejada com antecedência pela emissora, passou por mudanças nas horas que antecederam a transmissão. Entre os principais acontecimentos estão a determinação judicial para incluir Renan Santos (Missão) no confronto e a decisão de Flávio Bolsonaro (PL) de não comparecer.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também estará fora do debate. A ausência já havia sido definida anteriormente, e o candidato terá uma participação no Flow Podcast durante o período reservado para o encontro da Globo.
Quem vai participar
A formação do debate desta quinta-feira sofreu alterações ao longo do dia. Entre os nomes com presença confirmada estão Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).
Renan Santos foi incorporado à relação de participantes após uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A determinação modificou a composição que havia sido estabelecida inicialmente pela emissora.
Flávio Bolsonaro, por outro lado, informou que não participará. O candidato publicou uma manifestação nas redes sociais na qual relacionou sua decisão às determinações da Justiça Eleitoral.
A ausência de Lula também já estava definida antes da realização do programa. Com isso, o debate terá uma configuração diferente daquela inicialmente projetada.
Lista de participantes e ausências
Até o momento, a situação divulgada para o debate é:
- Ronaldo Caiado (PSD) — participa;
- Augusto Cury (Avante) — participa;
- Romeu Zema (Novo) — participa;
- Renan Santos (Missão) — participação determinada judicialmente;
- Flávio Bolsonaro (PL) — anunciou que não comparecerá;
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — não participará.
Entretanto, a relação considera as informações divulgadas até o início da noite desta quinta-feira e as decisões judiciais relacionadas ao programa.
Justiça alterou cenário
A disputa em torno do debate chegou aos tribunais nos últimos dias. Uma das questões analisadas pela Justiça Eleitoral envolveu a maneira como a emissora deveria representar a ausência de um candidato durante o programa.
A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que a Globo não apresentasse uma cadeira ou um púlpito vazio para simbolizar a ausência de Lula.
A medida passou a fazer parte das discussões que antecederam o debate e foi posteriormente citada por Flávio Bolsonaro ao anunciar que não estaria presente.
Enquanto isso, a situação de Renan Santos teve uma trajetória diferente. O candidato buscou judicialmente o direito de participar do programa, e a questão passou por diferentes decisões até chegar ao STF.
STF determina presença de Renan Santos
O ministro Gilmar Mendes determinou a inclusão de Renan Santos entre os participantes do debate da Globo.
A decisão ocorreu poucas horas antes do programa e alterou novamente a configuração da transmissão. A participação do candidato do Missão havia sido questionada anteriormente em razão das regras utilizadas para definir quais concorrentes teriam direito aos debates televisivos.
Portanto, o episódio fez com que a relação de participantes fosse modificada praticamente na reta final antes do início do programa.
Flávio Bolsonaro anuncia desistência
Flávio Bolsonaro comunicou nesta quinta-feira que não compareceria ao debate da Globo.
Em sua manifestação, o candidato associou a decisão às regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral e classificou as medidas como censura. A declaração foi feita pelas redes sociais.
Com a desistência, o espaço originalmente planejado para sua participação não será ocupado pelo candidato.
A saída ocorreu no mesmo dia em que a composição do debate sofreu a alteração provocada pela decisão do STF sobre Renan Santos.
Lula não participa e estará no Flow Podcast
Porém, o presidente Lula também não estará no estúdio da Globo nesta quinta-feira.
Entretanto, a ausência já estava prevista antes das decisões judiciais que modificaram o formato do encontro. No horário do debate, o candidato participará de uma entrevista no Flow Podcast.
Dessa maneira, dois dos nomes que estavam entre os principais concorrentes à Presidência não estarão presentes no confronto promovido pela emissora.
A programação paralela de Lula ocorrerá justamente no horário em que a Globo levará ao ar seu último debate antes da votação do primeiro turno.
Como será
A emissora preparou uma dinâmica dividida em quatro blocos, com perguntas entre os próprios candidatos e discussões sobre temas considerados relevantes para a agenda nacional.
A estrutura combina momentos de perguntas com assuntos previamente estabelecidos e etapas de discussão mais aberta.
Entre os temas previstos estão questões relacionadas à infraestrutura, Amazônia, segurança nas fronteiras, combate ao crime organizado e logística de exportação.
A proposta é permitir que os candidatos apresentem suas posições e respondam aos questionamentos feitos pelos adversários durante a transmissão.
César Tralli será o mediador
O jornalista César Tralli ficará responsável pela condução do debate.
A mediação inclui a apresentação das regras, o controle dos tempos destinados às perguntas e respostas e a organização da participação dos candidatos em cada etapa do programa.
A transmissão será nos estúdios da Globo e terá exibição simultânea pelos canais digitais da emissora.
Onde assistir
O debate será pela TV Globo nesta quinta-feira, 1º de outubro, depois do Jornal Nacional.
Assim, quem preferir acompanhar pela internet poderá acessar a transmissão por meio do g1 e do Globoplay.
Serviço
- Data: 1º de outubro de 2026;
- Horário previsto: 21h30;
- Emissora: TV Globo;
- Mediador: César Tralli;
- Transmissão digital: g1 e Globoplay;
- Evento: último debate presidencial antes do primeiro turno.
Debate acontece três dias antes da votação
O encontro da Globo será na reta final da campanha presidencial. O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro.
Por isso, o programa representa uma das últimas aparições dos candidatos em um debate televisivo nacional antes da votação.
A proximidade com o primeiro turno também coloca as propostas e os posicionamentos apresentados durante a transmissão no centro da atenção dos eleitores nos últimos dias de campanha.
Ao mesmo tempo, as decisões judiciais tomadas nas horas anteriores fizeram com que a própria composição do debate se tornasse um dos principais assuntos relacionados ao programa.
O que mudou nas últimas horas
Portanto, a sequência de acontecimentos desta quinta-feira pode ser em três pontos principais:
- Renan Santos foi incluído no debate por determinação judicial;
- Flávio Bolsonaro anunciou que não participará;
- Lula manteve a decisão de não comparecer ao programa.
Assim, o debate começa com uma formação diferente daquela inicialmente prevista pela emissora.
A transmissão está marcada para 21h30, logo após o Jornal Nacional, e será conduzida por César Tralli.
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