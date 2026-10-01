Debate presidencial: mais um candidato desiste após decisão do TSE

O último debate entre os candidatos à Presidência da República antes do primeiro turno das Eleições 2026 acontece nesta quinta-feira (1º de outubro), a partir das 21h30, na TV Globo. O encontro será comandado pelo jornalista César Tralli e chega ao ar após uma sequência de decisões judiciais e alterações na lista de participantes.

A programação, que havia sido planejada com antecedência pela emissora, passou por mudanças nas horas que antecederam a transmissão. Entre os principais acontecimentos estão a determinação judicial para incluir Renan Santos (Missão) no confronto e a decisão de Flávio Bolsonaro (PL) de não comparecer.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também estará fora do debate. A ausência já havia sido definida anteriormente, e o candidato terá uma participação no Flow Podcast durante o período reservado para o encontro da Globo.

Quem vai participar

A formação do debate desta quinta-feira sofreu alterações ao longo do dia. Entre os nomes com presença confirmada estão Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

Renan Santos foi incorporado à relação de participantes após uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A determinação modificou a composição que havia sido estabelecida inicialmente pela emissora.

Flávio Bolsonaro, por outro lado, informou que não participará. O candidato publicou uma manifestação nas redes sociais na qual relacionou sua decisão às determinações da Justiça Eleitoral.

A ausência de Lula também já estava definida antes da realização do programa. Com isso, o debate terá uma configuração diferente daquela inicialmente projetada.

Lista de participantes e ausências

Até o momento, a situação divulgada para o debate é:

Ronaldo Caiado (PSD) — participa;

— participa; Augusto Cury (Avante) — participa;

— participa; Romeu Zema (Novo) — participa;

— participa; Renan Santos (Missão) — participação determinada judicialmente;

— participação determinada judicialmente; Flávio Bolsonaro (PL) — anunciou que não comparecerá;

— anunciou que não comparecerá; Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — não participará.

Entretanto, a relação considera as informações divulgadas até o início da noite desta quinta-feira e as decisões judiciais relacionadas ao programa.

Justiça alterou cenário

A disputa em torno do debate chegou aos tribunais nos últimos dias. Uma das questões analisadas pela Justiça Eleitoral envolveu a maneira como a emissora deveria representar a ausência de um candidato durante o programa.

A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que a Globo não apresentasse uma cadeira ou um púlpito vazio para simbolizar a ausência de Lula.

A medida passou a fazer parte das discussões que antecederam o debate e foi posteriormente citada por Flávio Bolsonaro ao anunciar que não estaria presente.

Enquanto isso, a situação de Renan Santos teve uma trajetória diferente. O candidato buscou judicialmente o direito de participar do programa, e a questão passou por diferentes decisões até chegar ao STF.

STF determina presença de Renan Santos

O ministro Gilmar Mendes determinou a inclusão de Renan Santos entre os participantes do debate da Globo.

A decisão ocorreu poucas horas antes do programa e alterou novamente a configuração da transmissão. A participação do candidato do Missão havia sido questionada anteriormente em razão das regras utilizadas para definir quais concorrentes teriam direito aos debates televisivos.

Portanto, o episódio fez com que a relação de participantes fosse modificada praticamente na reta final antes do início do programa.

Flávio Bolsonaro anuncia desistência

Flávio Bolsonaro comunicou nesta quinta-feira que não compareceria ao debate da Globo.

Em sua manifestação, o candidato associou a decisão às regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral e classificou as medidas como censura. A declaração foi feita pelas redes sociais.

Com a desistência, o espaço originalmente planejado para sua participação não será ocupado pelo candidato.

A saída ocorreu no mesmo dia em que a composição do debate sofreu a alteração provocada pela decisão do STF sobre Renan Santos.

Lula não participa e estará no Flow Podcast

Porém, o presidente Lula também não estará no estúdio da Globo nesta quinta-feira.

Entretanto, a ausência já estava prevista antes das decisões judiciais que modificaram o formato do encontro. No horário do debate, o candidato participará de uma entrevista no Flow Podcast.

Dessa maneira, dois dos nomes que estavam entre os principais concorrentes à Presidência não estarão presentes no confronto promovido pela emissora.

A programação paralela de Lula ocorrerá justamente no horário em que a Globo levará ao ar seu último debate antes da votação do primeiro turno.

Como será

A emissora preparou uma dinâmica dividida em quatro blocos, com perguntas entre os próprios candidatos e discussões sobre temas considerados relevantes para a agenda nacional.

A estrutura combina momentos de perguntas com assuntos previamente estabelecidos e etapas de discussão mais aberta.

Entre os temas previstos estão questões relacionadas à infraestrutura, Amazônia, segurança nas fronteiras, combate ao crime organizado e logística de exportação.

A proposta é permitir que os candidatos apresentem suas posições e respondam aos questionamentos feitos pelos adversários durante a transmissão.

César Tralli será o mediador

O jornalista César Tralli ficará responsável pela condução do debate.

A mediação inclui a apresentação das regras, o controle dos tempos destinados às perguntas e respostas e a organização da participação dos candidatos em cada etapa do programa.

A transmissão será nos estúdios da Globo e terá exibição simultânea pelos canais digitais da emissora.

Onde assistir

O debate será pela TV Globo nesta quinta-feira, 1º de outubro, depois do Jornal Nacional.

Assim, quem preferir acompanhar pela internet poderá acessar a transmissão por meio do g1 e do Globoplay.

Serviço

Data: 1º de outubro de 2026;

1º de outubro de 2026; Horário previsto: 21h30;

21h30; Emissora: TV Globo;

TV Globo; Mediador: César Tralli;

César Tralli; Transmissão digital: g1 e Globoplay;

g1 e Globoplay; Evento: último debate presidencial antes do primeiro turno.

Debate acontece três dias antes da votação

O encontro da Globo será na reta final da campanha presidencial. O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro.

Por isso, o programa representa uma das últimas aparições dos candidatos em um debate televisivo nacional antes da votação.

A proximidade com o primeiro turno também coloca as propostas e os posicionamentos apresentados durante a transmissão no centro da atenção dos eleitores nos últimos dias de campanha.

Ao mesmo tempo, as decisões judiciais tomadas nas horas anteriores fizeram com que a própria composição do debate se tornasse um dos principais assuntos relacionados ao programa.

O que mudou nas últimas horas

Portanto, a sequência de acontecimentos desta quinta-feira pode ser em três pontos principais:

Renan Santos foi incluído no debate por determinação judicial; Flávio Bolsonaro anunciou que não participará; Lula manteve a decisão de não comparecer ao programa.

Assim, o debate começa com uma formação diferente daquela inicialmente prevista pela emissora.

A transmissão está marcada para 21h30, logo após o Jornal Nacional, e será conduzida por César Tralli.