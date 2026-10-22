Décimo terceiro salário: veja como calcular o valor e os descontos em 2026

O valor do décimo terceiro salário em 2026 depende do salário bruto do trabalhador, do tempo de serviço durante o ano e dos descontos aplicados na segunda parcela. Quem trabalhou durante os 12 meses tem direito, em regra, a uma remuneração mensal adicional. Já quem começou a trabalhar ao longo do ano recebe o benefício proporcional ao número de meses computados.

O pagamento é feito em duas parcelas para os trabalhadores com carteira assinada. A primeira deve ser até 30 de novembro, enquanto a segunda tem prazo legal até 20 de dezembro. Embora a primeira corresponda, em regra, à metade do valor bruto do benefício, a segunda pode ser menor por conta dos descontos obrigatórios.

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Como calcular o décimo terceiro salário em 2026

O cálculo considera a remuneração do trabalhador e a quantidade de meses contabilizados no ano. Para ter direito a um avo do décimo terceiro, é necessário ter pelo menos 15 dias no mês, observadas as regras aplicáveis a cada situação.

A fórmula para calcular o valor bruto proporcional é simples: divida o salário bruto por 12 e multiplique o resultado pelo número de meses considerados no cálculo.

Fórmula do décimo terceiro:

Décimo terceiro bruto = salário bruto ÷ 12 × meses trabalhados.

Por exemplo, um trabalhador que recebe R$ 3 mil por mês e permaneceu na empresa durante todo o ano tem direito a R$ 3 mil de décimo terceiro bruto. Se trabalhou por seis meses computáveis, o valor proporcional será de R$ 1.500, antes dos descontos.

Veja exemplos de valores conforme o período trabalhado:

Meses computados em 2026 Décimo terceiro bruto 12 meses R$ 3.000 9 meses R$ 2.250 6 meses R$ 1.500 3 meses R$ 750

Os valores da tabela consideram um salário bruto mensal de R$ 3 mil e não incluem descontos previdenciários ou tributários.

Quando serão as parcelas do décimo terceiro

O décimo terceiro é dividido em duas parcelas, com datas-limite previstas na legislação trabalhista.

A primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro e corresponde, em regra, à metade da remuneração utilizada como base de cálculo. Nessa etapa, não há retenção de INSS e Imposto de Renda sobre o adiantamento.

A segunda parcela deve ser depositada até 20 de dezembro. É nesse pagamento que são calculados os descontos legais incidentes sobre o benefício, considerando as regras tributárias e previdenciárias vigentes.

Por isso, o valor recebido na segunda parcela não corresponde necessariamente à metade do décimo terceiro bruto. O resultado depende da remuneração considerada, dos valores já adiantados e dos descontos aplicáveis.

Quais descontos incidem sobre o décimo terceiro

O trabalhador deve considerar principalmente o INSS e, quando aplicável, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

A contribuição previdenciária segue alíquotas progressivas, de acordo com as faixas salariais vigentes. Já o Imposto de Renda depende das regras de tributação aplicáveis ao décimo terceiro, incluindo as faixas de incidência e eventuais condições de isenção.

Além disso, o cálculo pode incluir médias de verbas salariais variáveis, como horas extras, comissões e adicional noturno, quando devidas. Esses valores podem alterar a remuneração usada como base para o benefício.

Quem tem direito ao décimo terceiro proporcional

O décimo terceiro proporcional é destinado, em regra, ao trabalhador que não completou os 12 meses de serviço no ano. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando a contratação aconteceu depois de janeiro.

Cada mês com pelo menos 15 dias de trabalho é contabilizado para o cálculo de um doze avos da remuneração. O resultado final pode variar conforme o histórico contratual, os afastamentos e a forma de encerramento do vínculo empregatício.

Em caso de rescisão do contrato, o pagamento proporcional também depende das circunstâncias do desligamento e das regras legais aplicáveis.

Como descobrir quanto você vai receber

Para estimar o valor do décimo terceiro em 2026, o trabalhador precisa considerar o salário bruto, os meses computáveis e eventuais adicionais recebidos durante o ano. Também é importante verificar os descontos aplicáveis para chegar ao valor líquido.

O cálculo apresentado pela fórmula permite estimar o benefício bruto, mas não substitui a apuração da folha de pagamento, especialmente nos casos em que há comissões, horas extras, mudanças salariais ou outras particularidades.