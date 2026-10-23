Defesa Civil alerta para chuva persistente nas próximas horas no Sul do ES

A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um alerta de chuva persistente para três regiões do estado, com risco de alagamentos nas próximas cinco horas, contadas a partir da emissão do comunicado.

O aviso abrange as regiões Sul, Caparaó e Serrana e exige atenção dos moradores, principalmente em áreas que costumam registrar acúmulo de água durante períodos chuvosos.

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Segundo o comunicado, a previsão de continuidade das chuvas aumenta a preocupação com possíveis alagamentos em ruas, avenidas e áreas mais baixas.

Diante do risco, a orientação é evitar atravessar trechos alagados, não enfrentar correntezas e redobrar os cuidados em locais próximos a córregos e rios.

Motoristas também devem ficar atentos às condições das vias e evitar circular por pontos com acúmulo de água.

Moradores de áreas vulneráveis devem acompanhar os comunicados oficiais e observar possíveis sinais de risco nas proximidades de suas residências.

Em situações de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. O alerta não informa, no texto recebido, os municípios específicos que poderão ser atingidos nem os volumes de chuva previstos.