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Defesa Civil alerta para chuva persistente nas próximas horas no Sul do ES

Defesa Civil alerta moradores das regiões Sul, Caparaó e Serrana para risco de alagamentos nas cinco horas seguintes à emissão do aviso.

Foto: Rafaela Thompson/aquinoticias.com

A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um alerta de chuva persistente para três regiões do estado, com risco de alagamentos nas próximas cinco horas, contadas a partir da emissão do comunicado.

O aviso abrange as regiões Sul, Caparaó e Serrana e exige atenção dos moradores, principalmente em áreas que costumam registrar acúmulo de água durante períodos chuvosos.

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Segundo o comunicado, a previsão de continuidade das chuvas aumenta a preocupação com possíveis alagamentos em ruas, avenidas e áreas mais baixas.

Diante do risco, a orientação é evitar atravessar trechos alagados, não enfrentar correntezas e redobrar os cuidados em locais próximos a córregos e rios.

Motoristas também devem ficar atentos às condições das vias e evitar circular por pontos com acúmulo de água.

Moradores de áreas vulneráveis devem acompanhar os comunicados oficiais e observar possíveis sinais de risco nas proximidades de suas residências.

Em situações de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. O alerta não informa, no texto recebido, os municípios específicos que poderão ser atingidos nem os volumes de chuva previstos.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

CaparaóChuva no ESDefesa CivilSul do Espírito Santo

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