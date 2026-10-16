Defesa Civil alerta para chuvas intensas em Cachoeiro até domingo

A Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas no município entre quinta-feira (15) e domingo (18). O comunicado chama a atenção dos moradores para os riscos de alagamentos, enxurradas e deslizamentos durante o período.

Segundo o órgão municipal, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica condições favoráveis à ocorrência de chuva nos próximos dias, com variações de intensidade.

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O alerta abrange quatro dias e reforça a necessidade de atenção, principalmente em localidades com histórico de problemas provocados pelas chuvas.

A Defesa Civil também divulgou mapas de previsão de precipitação para os dias 15, 16, 17 e 18 de outubro. As informações permitem acompanhar a distribuição estimada da chuva no município ao longo do período.

Cachoeiro pode registrar chuva até domingo

Conforme o comunicado, as condições meteorológicas exigem atenção dos moradores durante todo o período de validade do alerta.

A previsão indica possibilidade de chuva com diferentes intensidades, o que pode provocar acúmulo de água em determinados pontos da cidade.

A Defesa Civil destaca que a população deve acompanhar as condições do tempo e adotar cuidados preventivos, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.

O órgão não informou, no comunicado divulgado, a ocorrência de danos ou transtornos associados a esse novo período de instabilidade.

Defesa Civil orienta moradores sobre os riscos

Diante da previsão, a Defesa Civil recomenda que os moradores redobrem os cuidados, principalmente em áreas consideradas vulneráveis.

Durante períodos de chuva intensa, é importante evitar atravessar ruas alagadas e locais com correnteza, além de observar possíveis sinais de movimentação do solo em encostas.

Moradores de áreas de risco também devem acompanhar os comunicados oficiais e procurar locais seguros diante de situações que representem perigo.

Como receber alertas da Defesa Civil?

A população pode receber avisos meteorológicos diretamente no celular por meio do serviço gratuito de mensagens da Defesa Civil.

Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem SMS com o CEP da localidade para o número 40199.

O serviço permite receber informações sobre situações de risco e alertas relacionados às condições meteorológicas.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

A Defesa Civil reforça a importância de acompanhar as atualizações da previsão do tempo, já que as condições de chuva podem variar entre os dias 15 e 18 de outubro.