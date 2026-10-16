Defesa Civil alerta para chuvas intensas em Cachoeiro até domingo
Comunicado divulgado pela Defesa Civil aponta possibilidade de chuva de diferentes intensidades entre os dias 15 e 18 de outubro. Moradores devem redobrar a atenção em áreas de risco.
A Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas no município entre quinta-feira (15) e domingo (18). O comunicado chama a atenção dos moradores para os riscos de alagamentos, enxurradas e deslizamentos durante o período.
Segundo o órgão municipal, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica condições favoráveis à ocorrência de chuva nos próximos dias, com variações de intensidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O alerta abrange quatro dias e reforça a necessidade de atenção, principalmente em localidades com histórico de problemas provocados pelas chuvas.
A Defesa Civil também divulgou mapas de previsão de precipitação para os dias 15, 16, 17 e 18 de outubro. As informações permitem acompanhar a distribuição estimada da chuva no município ao longo do período.
Cachoeiro pode registrar chuva até domingo
Conforme o comunicado, as condições meteorológicas exigem atenção dos moradores durante todo o período de validade do alerta.
A previsão indica possibilidade de chuva com diferentes intensidades, o que pode provocar acúmulo de água em determinados pontos da cidade.
A Defesa Civil destaca que a população deve acompanhar as condições do tempo e adotar cuidados preventivos, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.
O órgão não informou, no comunicado divulgado, a ocorrência de danos ou transtornos associados a esse novo período de instabilidade.
Defesa Civil orienta moradores sobre os riscos
Diante da previsão, a Defesa Civil recomenda que os moradores redobrem os cuidados, principalmente em áreas consideradas vulneráveis.
Durante períodos de chuva intensa, é importante evitar atravessar ruas alagadas e locais com correnteza, além de observar possíveis sinais de movimentação do solo em encostas.
Moradores de áreas de risco também devem acompanhar os comunicados oficiais e procurar locais seguros diante de situações que representem perigo.
Como receber alertas da Defesa Civil?
A população pode receber avisos meteorológicos diretamente no celular por meio do serviço gratuito de mensagens da Defesa Civil.
Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem SMS com o CEP da localidade para o número 40199.
O serviço permite receber informações sobre situações de risco e alertas relacionados às condições meteorológicas.
Em caso de emergência, os moradores podem acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
A Defesa Civil reforça a importância de acompanhar as atualizações da previsão do tempo, já que as condições de chuva podem variar entre os dias 15 e 18 de outubro.
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