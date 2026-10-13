Defesa Civil emite alerta de granizo e temporal para Cachoeiro e Castelo

Moradores de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, no Sul do Espírito Santo, devem ficar atentos à possibilidade de temporais. A Defesa Civil emitiu um alerta nesta terça-feira (13) para a ocorrência de chuva forte, raios, queda de granizo e ventos intensos nos dois municípios.

O aviso tem validade de três horas a partir de sua emissão e indica a possibilidade de mudanças nas condições do tempo durante esse período.

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Segundo a Defesa Civil, os fenômenos podem atingir Cachoeiro de Itapemirim e Castelo. O órgão orienta a população a acompanhar as condições meteorológicas e adotar medidas de segurança.

A combinação de chuva intensa, descargas elétricas e rajadas de vento exige atenção, especialmente de pessoas que estiverem em áreas abertas ou em deslocamento.

Cuidados durante o temporal

Durante a ocorrência de raios, a recomendação é evitar locais abertos, árvores isoladas e estruturas metálicas. Motoristas também devem redobrar a atenção em caso de chuva forte e redução da visibilidade.

Em situações de ventos intensos, a população deve manter distância de árvores, postes e estruturas que possam oferecer risco.

A Defesa Civil reforça a necessidade de atenção durante o período do alerta. Em caso de emergência, a população deve ligar para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.