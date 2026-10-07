Defesa da economia capixaba e mais rigor com STF estão entre prioridades de Evair no Senado

Além da defesa do setor produtivo e do agronegócio, o senador eleito pelo Espírito Santo, Evair de Melo (PP) afirmou que uma das principais prioridades de seu mandato, que começa em 2027, será cobrar uma atuação mais firme do Senado diante de decisões e ações do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi dada em entrevista à Agência Senado nesta terça-feira (6).

Segundo Evair, o que chamou de “omissão do Senado” no exercício de suas atribuições constitucionais contribuiu para o avanço do STF sobre outras esferas de poder. O senador eleito também criticou a atuação de ministros do Supremo e defendeu que o Senado faça um enfrentamento “com rigor” quando considerar que integrantes da Corte ultrapassaram suas prerrogativas.

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“Essa é uma pauta que nós temos que enfrentar e, se for necessário, tem que enfrentar com rigor, porque, infelizmente, alguns ministros do Supremo, com a liberdade que o Senado deu, avançaram muito além das suas prerrogativas constitucionais e também morais e éticas”, explica o parlamentar.

Responsabilidade fiscal

Outra prioridade apontada por Evair de Melo é a situação fiscal do país. Para ele, o aumento da inflação e dos juros tem impacto direto sobre o poder de compra da população e sobre a capacidade de investimento do setor produtivo.

“A inflação voltou, o juro voltou, porque, principalmente, o Senado deu muita trela para que o governo avançasse na sua irresponsabilidade fiscal. Isso impacta a vida de todos os brasileiros. Você que está nos ouvindo, que está nos programas sociais, o seu poder de compra, o que você recebe do seu programa social hoje, é infinitamente menor do que há 3, 4 anos atrás”, ressaltou o senador eleito.

Espírito Santo e reforma tributária

Na defesa dos interesses do Espírito Santo, Evair disse que pretende atuar principalmente nas áreas de infraestrutura e desenvolvimento econômico. Ele destacou que o Estado representa uma parcela pequena do território brasileiro e afirmou que o Senado precisa contribuir para que o Espírito Santo consiga se reposicionar diante das mudanças provocadas pela regulamentação da reforma tributária.

“Portanto, também ser um senador atento às causas e interesses, principalmente no setor de infraestrutura e melhoria da economia capixaba, (2:35) para impactar positivamente na renda do povo do nosso Espírito Santo”, afirma Evair.

Agências reguladoras

O parlamentar também citou as agências reguladoras como uma área que deverá receber atenção durante seu mandato. Ele criticou o funcionamento da Agência Nacional de Mineração (ANM) e mencionou investigações envolvendo integrantes da diretoria.

Para Evair de Melo, a situação demonstra a necessidade de o Senado exercer com mais rigor sua função de analisar e aprovar indicações para esses órgãos.