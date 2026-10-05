Política Regional

Deputados estaduais eleitos pelo Espírito Santo: veja quem vai para a Assembleia Legislativa em 2027

Eleitores capixabas escolheram neste domingo (4) os 30 representantes que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa do Espírito Santo entre 2027 e 2031.

Foto: Divulgação

Os eleitores do Espírito Santo definiram neste domingo (4) os 30 deputados estaduais que irão representar o estado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) durante a legislatura de 2027 a 2031.

Os deputados estaduais eleitos foram:

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
  1. Camila Valadão — PSOL — 61.501 votos
  2. Capitão Assumção — PL — 60.097 votos
  3. Pastor Dinho Souza — PL — 51.895 votos
  4. Karla Coser — PT — 51.306 votos
  5. Vandinho Leite — MDB — 41.670 votos
  6. Thiago do Casalpolicial — PL — 40.068 votos
  7. Darcio Bracarense — PL — 38.286 votos
  8. Açucena — PT — 35.988 votos
  9. Franco Fiorot — Podemos — 35.019 votos
  10. Pablo Muribeca — Republicanos — 34.251 votos
  11. Dr. Vitor Louzada — PL — 33.226 votos
  12. Delegado Leandro Sperandio — Podemos — 32.965 votos
  13. Mazinho dos Anjos — MDB — 32.592 votos
  14. Adilson Espindula — PP — 32.036 votos
  15. Janete de Sá — PSB — 32.033 votos
  16. Peter Costa — PP — 31.537 votos
  17. Dr. Fernando Santorio — PP — 30.446 votos
  18. Dary Pagung — PSB — 29.706 votos
  19. Raquel Lessa — PP — 29.583 votos
  20. Alexandre Xambinho — Podemos — 28.205 votos
  21. Jeesala Coutinho — MDB — 26.734 votos
  22. Victor Coelho — PSB — 26.006 votos
  23. Davi Esmael — Republicanos — 24.289 votos
  24. Fabrício Gandini — Podemos — 23.557 votos
  25. Rodrigo da Cozivip — MDB — 21.956 votos
  26. Hudson Leal — Agir — 21.016 votos
  27. José Esmeraldo — União — 20.394 votos
  28. Brizola Corteletti — Agir — 20.361 votos
  29. Delegado Danilo Bahiense — PL — 19.477 votos
  30. Julio da Fetaes — PT — 17.775 votos
Sistema proporcional

Diferentemente da eleição para governador e senador, a escolha dos deputados estaduais ocorre pelo sistema proporcional. Isso significa que a definição das vagas não depende apenas da quantidade individual de votos recebida por cada candidato.

O desempenho dos partidos e das federações também é considerado na distribuição das cadeiras. Por isso, um candidato pode ser eleito mesmo com uma votação individual inferior à de outro concorrente que não conseguiu uma vaga.

No Espírito Santo, são 30 cadeiras na Assembleia Legislativa. O número está relacionado à representação do estado na Câmara dos Deputados: como o Espírito Santo possui dez deputados federais, a Constituição determina que a Assembleia tenha três vezes esse número de parlamentares.

Novo mandato começa em 2027

Os deputados estaduais eleitos em 2026 terão mandato de quatro anos, com início em 1º de fevereiro de 2027 e término em 31 de janeiro de 2031.

Durante o mandato, os parlamentares terão entre suas principais atribuições a elaboração e votação de leis estaduais, a fiscalização das ações do governo do Espírito Santo, a análise do orçamento estadual e a participação em comissões permanentes e investigações parlamentares.

A nova composição da Ales também será responsável por discutir projetos relacionados a áreas como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, desenvolvimento econômico e serviços públicos.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Eleições 2026

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Cookies e Privacidade

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você está ciente dessa funcionalidade. Política de privacidade