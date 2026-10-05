Deputados estaduais eleitos pelo Espírito Santo: veja quem vai para a Assembleia Legislativa em 2027

Os eleitores do Espírito Santo definiram neste domingo (4) os 30 deputados estaduais que irão representar o estado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) durante a legislatura de 2027 a 2031.

Os deputados estaduais eleitos foram:

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Camila Valadão — PSOL — 61.501 votos Capitão Assumção — PL — 60.097 votos Pastor Dinho Souza — PL — 51.895 votos Karla Coser — PT — 51.306 votos Vandinho Leite — MDB — 41.670 votos Thiago do Casalpolicial — PL — 40.068 votos Darcio Bracarense — PL — 38.286 votos Açucena — PT — 35.988 votos Franco Fiorot — Podemos — 35.019 votos Pablo Muribeca — Republicanos — 34.251 votos Dr. Vitor Louzada — PL — 33.226 votos Delegado Leandro Sperandio — Podemos — 32.965 votos Mazinho dos Anjos — MDB — 32.592 votos Adilson Espindula — PP — 32.036 votos Janete de Sá — PSB — 32.033 votos Peter Costa — PP — 31.537 votos Dr. Fernando Santorio — PP — 30.446 votos Dary Pagung — PSB — 29.706 votos Raquel Lessa — PP — 29.583 votos Alexandre Xambinho — Podemos — 28.205 votos Jeesala Coutinho — MDB — 26.734 votos Victor Coelho — PSB — 26.006 votos Davi Esmael — Republicanos — 24.289 votos Fabrício Gandini — Podemos — 23.557 votos Rodrigo da Cozivip — MDB — 21.956 votos Hudson Leal — Agir — 21.016 votos José Esmeraldo — União — 20.394 votos Brizola Corteletti — Agir — 20.361 votos Delegado Danilo Bahiense — PL — 19.477 votos Julio da Fetaes — PT — 17.775 votos

Sistema proporcional

Diferentemente da eleição para governador e senador, a escolha dos deputados estaduais ocorre pelo sistema proporcional. Isso significa que a definição das vagas não depende apenas da quantidade individual de votos recebida por cada candidato.

O desempenho dos partidos e das federações também é considerado na distribuição das cadeiras. Por isso, um candidato pode ser eleito mesmo com uma votação individual inferior à de outro concorrente que não conseguiu uma vaga.

No Espírito Santo, são 30 cadeiras na Assembleia Legislativa. O número está relacionado à representação do estado na Câmara dos Deputados: como o Espírito Santo possui dez deputados federais, a Constituição determina que a Assembleia tenha três vezes esse número de parlamentares.

Novo mandato começa em 2027

Os deputados estaduais eleitos em 2026 terão mandato de quatro anos, com início em 1º de fevereiro de 2027 e término em 31 de janeiro de 2031.

Durante o mandato, os parlamentares terão entre suas principais atribuições a elaboração e votação de leis estaduais, a fiscalização das ações do governo do Espírito Santo, a análise do orçamento estadual e a participação em comissões permanentes e investigações parlamentares.

A nova composição da Ales também será responsável por discutir projetos relacionados a áreas como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, desenvolvimento econômico e serviços públicos.