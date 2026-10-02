Deputados federais eleitos pelo Espírito Santo: veja quem vai para Brasília em 2027
Capixabas escolheram os dez representantes do estado na Câmara dos Deputados neste domingo (4)
Os eleitores do Espírito Santo escolheram neste domingo (4) os dez deputados federais que vão representar o Estado na Câmara dos Deputados durante a legislatura de 2027 a 2031. A nova bancada capixaba foi formada a partir dos votos registrados nas urnas e da aplicação das regras do sistema proporcional.
Os dez nomes eleitos são:Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Sistema proporcional
Diferentemente da eleição para governador e senador, a escolha dos deputados federais ocorre pelo sistema proporcional. Nesse modelo, a distribuição das cadeiras leva em consideração não apenas a votação individual dos candidatos, mas também o desempenho dos partidos e federações.
Na prática, os votos válidos destinados aos candidatos e às legendas são utilizados nos cálculos do quociente eleitoral e do quociente partidário, que participam da definição de quantas cadeiras cada partido ou federação ocupará.
A nova bancada terá mandato de quatro anos, com início em 1º de fevereiro de 2027 e término em 31 de janeiro de 2031.
Quem deixa a Câmara
A eleição também define mudanças na representação do Espírito Santo em Brasília. Dos dez deputados federais que compunham a bancada eleita em 2022, sete disputaram novamente uma vaga na Câmara em 2026, enquanto outros três buscaram cargos diferentes.
Entre os parlamentares que tentaram a reeleição estavam Amaro Neto, Da Vitória, Gilson Daniel, Gilvan da Federal, Jack Rocha, Messias Donato e Victor Linhalis. Já Helder Salomão concorreu ao governo do Estado, Evair de Melo disputou uma vaga no Senado e Paulo Foletto concorreu à Assembleia Legislativa.
A partir de 2027, os dez eleitos passam a representar o Espírito Santo nas votações da Câmara, na elaboração de leis federais, na fiscalização do governo federal e nas discussões sobre o Orçamento da União.
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