Deputados federais eleitos pelo Espírito Santo: veja quem vai para Brasília em 2027

Os eleitores do Espírito Santo escolheram neste domingo (4) os dez deputados federais que vão representar o Estado na Câmara dos Deputados durante a legislatura de 2027 a 2031. A nova bancada capixaba foi formada a partir dos votos registrados nas urnas e da aplicação das regras do sistema proporcional.

Os dez nomes eleitos são:

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[NOME DO ELEITO] — [PARTIDO] — [VOTOS] [NOME DO ELEITO] — [PARTIDO] — [VOTOS] [NOME DO ELEITO] — [PARTIDO] — [VOTOS] [NOME DO ELEITO] — [PARTIDO] — [VOTOS] [NOME DO ELEITO] — [PARTIDO] — [VOTOS] [NOME DO ELEITO] — [PARTIDO] — [VOTOS] [NOME DO ELEITO] — [PARTIDO] — [VOTOS] [NOME DO ELEITO] — [PARTIDO] — [VOTOS] [NOME DO ELEITO] — [PARTIDO] — [VOTOS] [NOME DO ELEITO] — [PARTIDO] — [VOTOS]

Sistema proporcional

Diferentemente da eleição para governador e senador, a escolha dos deputados federais ocorre pelo sistema proporcional. Nesse modelo, a distribuição das cadeiras leva em consideração não apenas a votação individual dos candidatos, mas também o desempenho dos partidos e federações.

Na prática, os votos válidos destinados aos candidatos e às legendas são utilizados nos cálculos do quociente eleitoral e do quociente partidário, que participam da definição de quantas cadeiras cada partido ou federação ocupará.

A nova bancada terá mandato de quatro anos, com início em 1º de fevereiro de 2027 e término em 31 de janeiro de 2031.

Quem deixa a Câmara

A eleição também define mudanças na representação do Espírito Santo em Brasília. Dos dez deputados federais que compunham a bancada eleita em 2022, sete disputaram novamente uma vaga na Câmara em 2026, enquanto outros três buscaram cargos diferentes.

Entre os parlamentares que tentaram a reeleição estavam Amaro Neto, Da Vitória, Gilson Daniel, Gilvan da Federal, Jack Rocha, Messias Donato e Victor Linhalis. Já Helder Salomão concorreu ao governo do Estado, Evair de Melo disputou uma vaga no Senado e Paulo Foletto concorreu à Assembleia Legislativa.

A partir de 2027, os dez eleitos passam a representar o Espírito Santo nas votações da Câmara, na elaboração de leis federais, na fiscalização do governo federal e nas discussões sobre o Orçamento da União.