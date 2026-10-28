Dia de Finados terá missas em igrejas e cemitérios de Cachoeiro; veja horários

Na próxima segunda-feira, 2 de novembro, as comunidades católicas do sul do Espírito Santo se reunirão para celebrar o Dia de Finados – Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos. A data, dedicada à memória e à oração pelos fiéis falecidos, será marcada por Missas e Celebrações da Palavra em igrejas, comunidades e cemitérios da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Para a Igreja Católica, Finados é um momento de saudade, fé e esperança na ressurreição. A celebração convida os cristãos a recordar seus entes queridos, rezar por aqueles que partiram e renovar a confiança na promessa da vida eterna em Cristo.

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Em toda a Diocese, as paróquias prepararam uma programação especial para acolher os fiéis. Em Cachoeiro de Itapemirim, haverá Missas na Catedral de São Pedro, nos cemitérios São Simão e Park, além de outras igrejas e comunidades. As celebrações também acontecerão em municípios como Alegre, Mimoso do Sul, Ibatiba, Itapemirim, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e São José do Calçado, entre outras localidades. Em Vargem Alta, a programação contará ainda com Celebrações da Palavra presididas por diáconos.

A Diocese convida os fiéis a participarem das celebrações, fazendo deste dia uma oportunidade de oração, lembrança e renovação da fé.

Confira abaixo a programação completa, com os locais e horários das celebrações nas paróquias da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

PROGRAMAÇÃO DE FINADOS 2026

Segunda-feira, 2 de novembro de 2026 — Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos

Paróquia Nossa Senhora da Penha – Alegre

6h30 – Missa no Cemitério.

– Missa no Cemitério. 8h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.

– Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha. 8h – Missa na Comunidade São Francisco de Assis, em Boa Esperança.

– Missa na Comunidade São Francisco de Assis, em Boa Esperança. 10h – Missa na Comunidade São João Batista, em São João do Norte.

Paróquia Senhora Sant’Ana – Apiacá

8h – Missa na Igreja Matriz Senhora Sant’Ana.

– Missa na Igreja Matriz Senhora Sant’Ana. 10h – Missa na Comunidade Santa Teresa d’Ávila.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Itaoca Pedra

7h – Missa no Cemitério de Itaoca (Setor São Marcos).

– Missa no Cemitério de Itaoca (Setor São Marcos). 9h – Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha, em Fruteiras.

– Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha, em Fruteiras. 11h – Missa na Comunidade São Vicente de Paulo.

Padre informado: Pe. João Vitor Nogueira Preato.

Paróquia Nossa Senhora da Consolação – Cachoeiro

6h30 – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Consolação.

– Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Consolação. 19h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Consolação.

Paróquia Nossa Senhora da Penha – Cachoeiro

8h – Missa na Comunidade Nossa Senhora das Dores, em Pacotuba.

– Missa na Comunidade Nossa Senhora das Dores, em Pacotuba. 8h – Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha, em Jacu.

Paróquia Nossa Senhora das Graças – Cachoeiro

8h – Missa no Cemitério São Simão, na Estrada de Santa Teresa.

– Missa no Cemitério São Simão, na Estrada de Santa Teresa. 9h – Missa no Cemitério Park.

– Missa no Cemitério Park. 16h – Missa no Cemitério Park.

Paróquia Sagrada Família – Soturno

8h – Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Gironda – Pe. Maroni.

– Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Gironda – Pe. Maroni. 10h – Missa na Comunidade Santa Rosa de Lima – Pe. Maroni.

– Missa na Comunidade Santa Rosa de Lima – Pe. Maroni. 16h – Missa na Igreja Matriz São Sebastião – Pe. Maroni.

Paróquia Santíssimo Sacramento da Eucaristia – Cachoeiro

7h30 – Missa na Comunidade Matriz Cristo Redentor.

Paróquia São Filipe – Cachoeiro

8h – Missa na Comunidade São Sebastião (Matriz).

– Missa na Comunidade São Sebastião (Matriz). 10h30 – Missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus.

– Missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus. 17h – Missa na Comunidade Santa Luzia.

Paróquia São Pedro – Catedral – Cachoeiro

9h – Missa na Catedral de São Pedro.

– Missa na Catedral de São Pedro. 18h30 – Missa na Catedral de São Pedro.

Paróquia São Sebastião – Cachoeiro

19h – Missa na Igreja Matriz São Sebastião.

CASTELO

Paróquia Nossa Senhora da Penha

7h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.

– Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha. 8h – Missa na Comunidade São Cristóvão.

– Missa na Comunidade São Cristóvão. 9h – Missa na Comunidade Limoeiro.

– Missa na Comunidade Limoeiro. 10h – Missa na Comunidade Fazenda do Centro.

– Missa na Comunidade Fazenda do Centro. 11h – Missa na Comunidade Monte Alverne.

– Missa na Comunidade Monte Alverne. 19h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.

Paróquia Santo André Apóstolo – Aracuí

7h – Missa na Igreja Matriz Santo André Apóstolo, em Aracuí.

– Missa na Igreja Matriz Santo André Apóstolo, em Aracuí. 9h – Missa na Comunidade São João Batista, em Estrela do Norte.

– Missa na Comunidade São João Batista, em Estrela do Norte. 11h – Missa na Comunidade São Sebastião, em Mundo Novo.

– Missa na Comunidade São Sebastião, em Mundo Novo. 17h – Missa na Comunidade Santa Rita de Cássia, em Conduru.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição do Castelo

8h – Missa na Igreja Matriz.

– Missa na Igreja Matriz. 10h – Missa na Comunidade Nossa Senhora do Carmo.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Divino de São Lourenço

9h – Missa na Comunidade Matriz Divino Espírito Santo e São Lourenço.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Ibatiba

9h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário – Pe. Marcos Antônio.

– Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário – Pe. Marcos Antônio. 19h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário – Pe. Pedro Paulo

Paróquia Santa Bárbara – Ibitirama

8h – Missa na Comunidade São Sebastião.

– Missa na Comunidade São Sebastião. 10h – Missa na Comunidade Santa Rita de Cássia.

– Missa na Comunidade Santa Rita de Cássia. 17h – Missa na Igreja Matriz Santa Bárbara.

Paróquia Nossa Senhora do Amparo – Itapemirim

7h – Missa no Centro de Evangelização.

– Missa no Centro de Evangelização. 19h – Missa no Centro de Evangelização.

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Jerônimo Monteiro

8h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Auxiliadora.

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Conceição de Muqui

8h – Missa no Cemitério de Conceição de Muqui.

– Missa no Cemitério de Conceição de Muqui. 10h30 – Missa no Cemitério de São Rafael.

– Missa no Cemitério de São Rafael. 16h – Missa no Cemitério de Conceição de Muqui.

Paróquia Imaculado Coração de Maria – Piaçu – Muniz Freire

8h – Missa na Igreja Matriz.

– Missa na Igreja Matriz. 19h – Missa na Comunidade Menino Jesus.

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição -Piúma

7h30 – Missa na Igreja Matriz Imaculada Conceição – Pe. Pedro.

Paróquia Nossa Senhora das Neves – Presidente Kennedy

Missas presididas pelo Pe. Antônio José de Nazareth

8h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.

– Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha. 10h – Missa na Comunidade São Paulo Apóstolo.

– Missa na Comunidade São Paulo Apóstolo. 12h – Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves.

– Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves. 19h – Missa na Comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, em Serrote.

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Rio Novo do Sul

8h – Missa na Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua – Pe. Juliano.

– Missa na Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua – Pe. Juliano. 9h – Missa na Comunidade Virgínia Nova – Pe. Dalton.

– Missa na Comunidade Virgínia Nova – Pe. Dalton. 10h – Missa na Comunidade Virgínia Velha – Pe. Juliano.

– Missa na Comunidade Virgínia Velha – Pe. Juliano. 18h – Missa na Comunidade Quarteirão – Pe. Juliano.

Paróquia São José – São José do Calçado

8h – Missa na Capela Mortuária, em São José do Calçado – Pe. Wagner.

– Missa na Capela Mortuária, em São José do Calçado – Pe. Wagner. 8h – Missa em Airituba – Pe. Luan.

– Missa em Airituba – Pe. Luan. 10h – Missa em Bonsucesso – Pe. Wagner.

– Missa em Bonsucesso – Pe. Wagner. 19h – Missa na Comunidade São Benedito – Pe. Luan.

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe – Vargem Alta

Missas

8h – Missa na Comunidade Imaculada Conceição (Matriz).

– Missa na Comunidade Imaculada Conceição (Matriz). 8h – Missa na Comunidade Santo Antônio de Pádua, em Vargem Grande.

– Missa na Comunidade Santo Antônio de Pádua, em Vargem Grande. 10h – Missa na Comunidade São Roque – Igrejinha São João Batista, em Castelinho.

– Missa na Comunidade São Roque – Igrejinha São João Batista, em Castelinho. 10h – Missa na Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, em Guiomar.

Celebrações da Palavra presididas por diáconos

8h – Celebração da Palavra na Comunidade São José, em São José de Fruteiras.

– Celebração da Palavra na Comunidade São José, em São José de Fruteiras. 8h – Celebração da Palavra na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, em Prosperidade.

– Celebração da Palavra na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, em Prosperidade. 8h – Celebração da Palavra na Comunidade Santo Antônio de Pádua, em Taquarussu.

– Celebração da Palavra na Comunidade Santo Antônio de Pádua, em Taquarussu. 10h – Celebração da Palavra na Comunidade Santo Antônio de Pádua, em Córrego Alto.

Paróquia São João Batista – Jaciguá