Cidades

Dia de Finados terá missas em igrejas e cemitérios de Cachoeiro; veja horários

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim prepara missas e Celebrações da Palavra para segunda-feira (2), em igrejas, comunidades e cemitérios do Sul do Espírito Santo.

Foto: Valter Campanato Agência Brasil

Na próxima segunda-feira, 2 de novembro, as comunidades católicas do sul do Espírito Santo se reunirão para celebrar o Dia de Finados – Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos. A data, dedicada à memória e à oração pelos fiéis falecidos, será marcada por Missas e Celebrações da Palavra em igrejas, comunidades e cemitérios da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Para a Igreja Católica, Finados é um momento de saudade, fé e esperança na ressurreição. A celebração convida os cristãos a recordar seus entes queridos, rezar por aqueles que partiram e renovar a confiança na promessa da vida eterna em Cristo.

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Em toda a Diocese, as paróquias prepararam uma programação especial para acolher os fiéis. Em Cachoeiro de Itapemirim, haverá Missas na Catedral de São Pedro, nos cemitérios São Simão e Park, além de outras igrejas e comunidades. As celebrações também acontecerão em municípios como Alegre, Mimoso do Sul, Ibatiba, Itapemirim, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e São José do Calçado, entre outras localidades. Em Vargem Alta, a programação contará ainda com Celebrações da Palavra presididas por diáconos.

A Diocese convida os fiéis a participarem das celebrações, fazendo deste dia uma oportunidade de oração, lembrança e renovação da fé.

Confira abaixo a programação completa, com os locais e horários das celebrações nas paróquias da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

PROGRAMAÇÃO DE FINADOS 2026

Segunda-feira, 2 de novembro de 2026 — Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos

Paróquia Nossa Senhora da Penha – Alegre
  • 6h30 – Missa no Cemitério.
  • 8h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.
  • 8h – Missa na Comunidade São Francisco de Assis, em Boa Esperança.
  • 10h – Missa na Comunidade São João Batista, em São João do Norte.
Paróquia Senhora Sant’Ana – Apiacá
  • 8h – Missa na Igreja Matriz Senhora Sant’Ana.
  • 10h – Missa na Comunidade Santa Teresa d’Ávila.
Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Itaoca Pedra
  • 7h – Missa no Cemitério de Itaoca (Setor São Marcos).
  • 9h – Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha, em Fruteiras.
  • 11h – Missa na Comunidade São Vicente de Paulo.

Padre informado: Pe. João Vitor Nogueira Preato.

Paróquia Nossa Senhora da Consolação – Cachoeiro
  • 6h30 – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Consolação.
  • 19h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Consolação.
Paróquia Nossa Senhora da Penha – Cachoeiro
  • 8h – Missa na Comunidade Nossa Senhora das Dores, em Pacotuba.
  • 8h – Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha, em Jacu.
Paróquia Nossa Senhora das Graças – Cachoeiro
  • 8h – Missa no Cemitério São Simão, na Estrada de Santa Teresa.
  • 9h – Missa no Cemitério Park.
  • 16h – Missa no Cemitério Park.
Paróquia Sagrada Família – Soturno
  • 8h – Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Gironda – Pe. Maroni.
  • 10h – Missa na Comunidade Santa Rosa de Lima – Pe. Maroni.
  • 16h – Missa na Igreja Matriz São Sebastião – Pe. Maroni.
Paróquia Santíssimo Sacramento da Eucaristia – Cachoeiro
  • 7h30 – Missa na Comunidade Matriz Cristo Redentor.
Paróquia São Filipe – Cachoeiro
  • 8h – Missa na Comunidade São Sebastião (Matriz).
  • 10h30 – Missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus.
  • 17h – Missa na Comunidade Santa Luzia.
Paróquia São Pedro – Catedral – Cachoeiro
  • 9h – Missa na Catedral de São Pedro.
  • 18h30 – Missa na Catedral de São Pedro.
Paróquia São Sebastião – Cachoeiro
  • 19h – Missa na Igreja Matriz São Sebastião.

CASTELO

Paróquia Nossa Senhora da Penha

  • 7h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.
  • 8h – Missa na Comunidade São Cristóvão.
  • 9h – Missa na Comunidade Limoeiro.
  • 10h – Missa na Comunidade Fazenda do Centro.
  • 11h – Missa na Comunidade Monte Alverne.
  • 19h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.

Paróquia Santo André Apóstolo – Aracuí

  • 7h – Missa na Igreja Matriz Santo André Apóstolo, em Aracuí.
  • 9h – Missa na Comunidade São João Batista, em Estrela do Norte.
  • 11h – Missa na Comunidade São Sebastião, em Mundo Novo.
  • 17h – Missa na Comunidade Santa Rita de Cássia, em Conduru.
Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição do Castelo
  • 8h – Missa na Igreja Matriz.
  • 10h – Missa na Comunidade Nossa Senhora do Carmo.
Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Divino de São Lourenço
  • 9h – Missa na Comunidade Matriz Divino Espírito Santo e São Lourenço.
Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Ibatiba
  • 9h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário – Pe. Marcos Antônio.
  • 19h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário – Pe. Pedro Paulo
Paróquia Santa Bárbara – Ibitirama
  • 8h – Missa na Comunidade São Sebastião.
  • 10h – Missa na Comunidade Santa Rita de Cássia.
  • 17h – Missa na Igreja Matriz Santa Bárbara.
Paróquia Nossa Senhora do Amparo – Itapemirim
  • 7h – Missa no Centro de Evangelização.
  • 19h – Missa no Centro de Evangelização.
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Jerônimo Monteiro
  • 8h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Auxiliadora.
Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Conceição de Muqui
  • 8h – Missa no Cemitério de Conceição de Muqui.
  • 10h30 – Missa no Cemitério de São Rafael.
  • 16h – Missa no Cemitério de Conceição de Muqui.
Paróquia Imaculado Coração de Maria – Piaçu – Muniz Freire
  • 8h – Missa na Igreja Matriz.
  • 19h – Missa na Comunidade Menino Jesus.
Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição -Piúma
  • 7h30 – Missa na Igreja Matriz Imaculada Conceição – Pe. Pedro.

Paróquia Nossa Senhora das Neves – Presidente Kennedy

Missas presididas pelo Pe. Antônio José de Nazareth

  • 8h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.
  • 10h – Missa na Comunidade São Paulo Apóstolo.
  • 12h – Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves.
  • 19h – Missa na Comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, em Serrote.
Paróquia Santo Antônio de Pádua – Rio Novo do Sul
  • 8h – Missa na Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua – Pe. Juliano.
  • 9h – Missa na Comunidade Virgínia Nova – Pe. Dalton.
  • 10h – Missa na Comunidade Virgínia Velha – Pe. Juliano.
  • 18h – Missa na Comunidade Quarteirão – Pe. Juliano.
Paróquia São José – São José do Calçado
  • 8h – Missa na Capela Mortuária, em São José do Calçado – Pe. Wagner.
  • 8h – Missa em Airituba – Pe. Luan.
  • 10h – Missa em Bonsucesso – Pe. Wagner.
  • 19h – Missa na Comunidade São Benedito – Pe. Luan.
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe – Vargem Alta

Missas

  • 8h – Missa na Comunidade Imaculada Conceição (Matriz).
  • 8h – Missa na Comunidade Santo Antônio de Pádua, em Vargem Grande.
  • 10h – Missa na Comunidade São Roque – Igrejinha São João Batista, em Castelinho.
  • 10h – Missa na Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, em Guiomar.

Celebrações da Palavra presididas por diáconos

  • 8h – Celebração da Palavra na Comunidade São José, em São José de Fruteiras.
  • 8h – Celebração da Palavra na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, em Prosperidade.
  • 8h – Celebração da Palavra na Comunidade Santo Antônio de Pádua, em Taquarussu.
  • 10h – Celebração da Palavra na Comunidade Santo Antônio de Pádua, em Córrego Alto.

Paróquia São João Batista – Jaciguá

  • 8h – Missa na Comunidade São João Batista (Matriz) – Pe. Rogério Santos Bebber.
  • 8h – Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha, em Boa Esperança – Dom Tarcísio Scaramussa.
  • 10h30 – Missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, em Estação Soturno – Pe. Rogério Santos Bebber.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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