Dia de Finados terá missas em igrejas e cemitérios de Cachoeiro; veja horários
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim prepara missas e Celebrações da Palavra para segunda-feira (2), em igrejas, comunidades e cemitérios do Sul do Espírito Santo.
Na próxima segunda-feira, 2 de novembro, as comunidades católicas do sul do Espírito Santo se reunirão para celebrar o Dia de Finados – Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos. A data, dedicada à memória e à oração pelos fiéis falecidos, será marcada por Missas e Celebrações da Palavra em igrejas, comunidades e cemitérios da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
Para a Igreja Católica, Finados é um momento de saudade, fé e esperança na ressurreição. A celebração convida os cristãos a recordar seus entes queridos, rezar por aqueles que partiram e renovar a confiança na promessa da vida eterna em Cristo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Em toda a Diocese, as paróquias prepararam uma programação especial para acolher os fiéis. Em Cachoeiro de Itapemirim, haverá Missas na Catedral de São Pedro, nos cemitérios São Simão e Park, além de outras igrejas e comunidades. As celebrações também acontecerão em municípios como Alegre, Mimoso do Sul, Ibatiba, Itapemirim, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e São José do Calçado, entre outras localidades. Em Vargem Alta, a programação contará ainda com Celebrações da Palavra presididas por diáconos.
A Diocese convida os fiéis a participarem das celebrações, fazendo deste dia uma oportunidade de oração, lembrança e renovação da fé.
Confira abaixo a programação completa, com os locais e horários das celebrações nas paróquias da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
PROGRAMAÇÃO DE FINADOS 2026
Segunda-feira, 2 de novembro de 2026 — Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
Paróquia Nossa Senhora da Penha – Alegre
- 6h30 – Missa no Cemitério.
- 8h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.
- 8h – Missa na Comunidade São Francisco de Assis, em Boa Esperança.
- 10h – Missa na Comunidade São João Batista, em São João do Norte.
Paróquia Senhora Sant’Ana – Apiacá
- 8h – Missa na Igreja Matriz Senhora Sant’Ana.
- 10h – Missa na Comunidade Santa Teresa d’Ávila.
Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Itaoca Pedra
- 7h – Missa no Cemitério de Itaoca (Setor São Marcos).
- 9h – Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha, em Fruteiras.
- 11h – Missa na Comunidade São Vicente de Paulo.
Padre informado: Pe. João Vitor Nogueira Preato.
Paróquia Nossa Senhora da Consolação – Cachoeiro
- 6h30 – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Consolação.
- 19h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Consolação.
Paróquia Nossa Senhora da Penha – Cachoeiro
- 8h – Missa na Comunidade Nossa Senhora das Dores, em Pacotuba.
- 8h – Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha, em Jacu.
Paróquia Nossa Senhora das Graças – Cachoeiro
- 8h – Missa no Cemitério São Simão, na Estrada de Santa Teresa.
- 9h – Missa no Cemitério Park.
- 16h – Missa no Cemitério Park.
Paróquia Sagrada Família – Soturno
- 8h – Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Gironda – Pe. Maroni.
- 10h – Missa na Comunidade Santa Rosa de Lima – Pe. Maroni.
- 16h – Missa na Igreja Matriz São Sebastião – Pe. Maroni.
Paróquia Santíssimo Sacramento da Eucaristia – Cachoeiro
- 7h30 – Missa na Comunidade Matriz Cristo Redentor.
Paróquia São Filipe – Cachoeiro
- 8h – Missa na Comunidade São Sebastião (Matriz).
- 10h30 – Missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus.
- 17h – Missa na Comunidade Santa Luzia.
Paróquia São Pedro – Catedral – Cachoeiro
- 9h – Missa na Catedral de São Pedro.
- 18h30 – Missa na Catedral de São Pedro.
Paróquia São Sebastião – Cachoeiro
- 19h – Missa na Igreja Matriz São Sebastião.
CASTELO
Paróquia Nossa Senhora da Penha
- 7h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.
- 8h – Missa na Comunidade São Cristóvão.
- 9h – Missa na Comunidade Limoeiro.
- 10h – Missa na Comunidade Fazenda do Centro.
- 11h – Missa na Comunidade Monte Alverne.
- 19h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.
Paróquia Santo André Apóstolo – Aracuí
- 7h – Missa na Igreja Matriz Santo André Apóstolo, em Aracuí.
- 9h – Missa na Comunidade São João Batista, em Estrela do Norte.
- 11h – Missa na Comunidade São Sebastião, em Mundo Novo.
- 17h – Missa na Comunidade Santa Rita de Cássia, em Conduru.
Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição do Castelo
- 8h – Missa na Igreja Matriz.
- 10h – Missa na Comunidade Nossa Senhora do Carmo.
Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Divino de São Lourenço
- 9h – Missa na Comunidade Matriz Divino Espírito Santo e São Lourenço.
Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Ibatiba
- 9h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário – Pe. Marcos Antônio.
- 19h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário – Pe. Pedro Paulo
Paróquia Santa Bárbara – Ibitirama
- 8h – Missa na Comunidade São Sebastião.
- 10h – Missa na Comunidade Santa Rita de Cássia.
- 17h – Missa na Igreja Matriz Santa Bárbara.
Paróquia Nossa Senhora do Amparo – Itapemirim
- 7h – Missa no Centro de Evangelização.
- 19h – Missa no Centro de Evangelização.
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Jerônimo Monteiro
- 8h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Auxiliadora.
Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Conceição de Muqui
- 8h – Missa no Cemitério de Conceição de Muqui.
- 10h30 – Missa no Cemitério de São Rafael.
- 16h – Missa no Cemitério de Conceição de Muqui.
Paróquia Imaculado Coração de Maria – Piaçu – Muniz Freire
- 8h – Missa na Igreja Matriz.
- 19h – Missa na Comunidade Menino Jesus.
Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição -Piúma
- 7h30 – Missa na Igreja Matriz Imaculada Conceição – Pe. Pedro.
Paróquia Nossa Senhora das Neves – Presidente Kennedy
Missas presididas pelo Pe. Antônio José de Nazareth
- 8h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.
- 10h – Missa na Comunidade São Paulo Apóstolo.
- 12h – Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves.
- 19h – Missa na Comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, em Serrote.
Paróquia Santo Antônio de Pádua – Rio Novo do Sul
- 8h – Missa na Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua – Pe. Juliano.
- 9h – Missa na Comunidade Virgínia Nova – Pe. Dalton.
- 10h – Missa na Comunidade Virgínia Velha – Pe. Juliano.
- 18h – Missa na Comunidade Quarteirão – Pe. Juliano.
Paróquia São José – São José do Calçado
- 8h – Missa na Capela Mortuária, em São José do Calçado – Pe. Wagner.
- 8h – Missa em Airituba – Pe. Luan.
- 10h – Missa em Bonsucesso – Pe. Wagner.
- 19h – Missa na Comunidade São Benedito – Pe. Luan.
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe – Vargem Alta
Missas
- 8h – Missa na Comunidade Imaculada Conceição (Matriz).
- 8h – Missa na Comunidade Santo Antônio de Pádua, em Vargem Grande.
- 10h – Missa na Comunidade São Roque – Igrejinha São João Batista, em Castelinho.
- 10h – Missa na Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, em Guiomar.
Celebrações da Palavra presididas por diáconos
- 8h – Celebração da Palavra na Comunidade São José, em São José de Fruteiras.
- 8h – Celebração da Palavra na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, em Prosperidade.
- 8h – Celebração da Palavra na Comunidade Santo Antônio de Pádua, em Taquarussu.
- 10h – Celebração da Palavra na Comunidade Santo Antônio de Pádua, em Córrego Alto.
Paróquia São João Batista – Jaciguá
- 8h – Missa na Comunidade São João Batista (Matriz) – Pe. Rogério Santos Bebber.
- 8h – Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha, em Boa Esperança – Dom Tarcísio Scaramussa.
- 10h30 – Missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, em Estação Soturno – Pe. Rogério Santos Bebber.
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