Política Nacional

Dilma Rousseff é vaiada ao chegar para votar em Belo Horizonte

Em defesa da ex-presidente, eleitores vestidos de vermelho começaram a gritar: "Olê, olê, olê, olá, Dilma. Dilma".

Dilma Rousseff
Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

A ex-presidente Dilma Rousseff, de 78 anos, foi vaiada enquanto votava em Belo Horizonte (MG) neste domingo (4). As vaias começaram enquanto Dilma aguardava na fila, quando eleitores vestidos com a camisa da seleção brasileira começaram os insultos.

Em defesa da ex-presidente, eleitores vestidos de vermelho começaram a gritar: “Olê, olê, olê, olá, Dilma. Dilma”. Houve um princípio de empurra-empurra, que foi logo apartado por apoiadores da ex-presidente. Dilma foi chamada de “ladra” por opositores e de “mãe da pátria brasileira” por simpatizantes. Quando parecia que a situação poderia escalar, ela foi levada para a sala de votação.

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Vestida de vermelho, Dilma cumprimentou os mesários de sua seção eleitoral no Colégio Santa Marcelina, na Pampulha. A economista estava acompanhada do sobrinho-neto Pedro Rousseff (PT), que é candidato a deputado federal.

Dilma Rousseff foi eleita presidente duas vezes, em 2010 e 2014. Ela sofreu impeachment em 2016.

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