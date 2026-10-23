Discussão por pagamento termina com ameaça e arma apreendida em Cachoeiro

Uma discussão sobre o pagamento de serviços prestados terminou com uma denúncia de ameaça com arma de fogo em uma empresa de revestimentos em granito, localizada no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

A Polícia Militar foi acionada após um dos envolvidos afirmar que teve uma pistola apontada em sua direção durante o desentendimento.

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Segundo as informações da ocorrência, a confusão começou durante uma negociação sobre valores referentes a serviços realizados. Um dos homens relatou que, no decorrer da discussão, o outro teria sacado uma pistola e apontado a arma em sua direção.

Entretanto, o homem acusado de fazer a ameaça apresentou uma versão diferente. Ele afirmou que retirou a arma apenas para se proteger durante o desentendimento e negou ter apontado a pistola contra a outra pessoa.

Testemunhas também confirmaram que houve uma discussão relacionada ao pagamento dos serviços, mas os relatos não esclareceram completamente as circunstâncias da suposta ameaça.

Arma e munições foram apreendidas

Durante a ocorrência, a Polícia Militar verificou que a pistola possuía registro regular de posse, sem pendências identificadas.

Apesar disso, a arma, os carregadores e as munições foram apreendidos e encaminhados à delegacia para os procedimentos necessários.

Os envolvidos também foram levados à unidade policial, onde a ocorrência foi registrada. Após prestarem esclarecimentos, todos foram liberados.

O caso será analisado pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias do desentendimento e verificar se houve ameaça.