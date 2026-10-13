Dupla de 28 e 29 anos é presa após furto de R$ 5 mil em clube em Guaçuí

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a Polícia Civil a identificar dois homens, de 28 e 29 anos, suspeitos de envolvimento em uma série de furtos em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba. A investigação resultou na prisão da dupla após a Justiça expedir mandados de prisão preventiva.

Entre os crimes investigados está o furto de aproximadamente R$ 5 mil em equipamentos no Guaçuí Tênis Clube, registrado em 23 de agosto de 2026.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Na ocasião, os suspeitos teriam levado materiais pertencentes a uma empresa responsável pela montagem de uma festa no estabelecimento.

Após o registro da ocorrência, investigadores analisaram imagens de câmeras instaladas nas proximidades do clube. O material ajudou a polícia a identificar os dois homens, de 28 e 29 anos, e reunir elementos para o indiciamento da dupla.

Considerando as provas obtidas e o histórico de crimes atribuído aos investigados, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva dos suspeitos.

Suspeitos foram presos em diferentes bairros

Com os mandados expedidos, os policiais iniciaram diligências em diferentes pontos de Guaçuí. As prisões aconteceram por volta das 15h30.

O primeiro investigado, de 29 anos, foi localizado e preso no bairro São Miguel, na região da Lagoa.

Em seguida, os agentes seguiram para a Rua dos Carneiros, na região central do município, onde prenderam o segundo suspeito, de 28 anos.

Após os procedimentos policiais, os dois homens foram encaminhados ao sistema prisional do Espírito Santo, onde permanecem à disposição da Justiça.