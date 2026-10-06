Dupla invade garagem e furta motocicleta no km 90, em Cachoeiro

Uma motocicleta foi furtada de dentro da garagem de uma residência no km 90, em Cachoeiro de Itapemirim, durante a madrugada desta terça-feira (6). Segundo o , dois homens participaram da ação.

De acordo com o proprietário do veículo, dois homens invadiram a garagem em outra outra motocicleta e levaram uma Honda Fan 160 azul.

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Câmeras registraram a ação. As imagens poderão auxiliar na tentativa de identificar os responsáveis e localizar o veículo.

Segundo o proprietário, após o furto, há indícios de que os suspeitos tenham seguido em direção à Linha Vermelha, passando pelas regiões de Zumbi e Nova Brasília.

O dono da motocicleta informou ao Aqui Notícias que já registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.

Quem tiver alguma informação pode entrar em contato pelo número divulgado pelo proprietário: (28) 99985-2211.