Dupla invade garagem e furta motocicleta no km 90, em Cachoeiro
Segundo o proprietário, dois homens chegaram em uma motocicleta e levaram a Honda Fan 160 azul durante a madrugada; câmeras registraram a movimentação.
Uma motocicleta foi furtada de dentro da garagem de uma residência no km 90, em Cachoeiro de Itapemirim, durante a madrugada desta terça-feira (6). Segundo o , dois homens participaram da ação.
De acordo com o proprietário do veículo, dois homens invadiram a garagem em outra outra motocicleta e levaram uma Honda Fan 160 azul.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Câmeras registraram a ação. As imagens poderão auxiliar na tentativa de identificar os responsáveis e localizar o veículo.
Segundo o proprietário, após o furto, há indícios de que os suspeitos tenham seguido em direção à Linha Vermelha, passando pelas regiões de Zumbi e Nova Brasília.
O dono da motocicleta informou ao Aqui Notícias que já registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.
Quem tiver alguma informação pode entrar em contato pelo número divulgado pelo proprietário: (28) 99985-2211.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726