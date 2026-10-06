Segurança

Dupla invade garagem e furta motocicleta no km 90, em Cachoeiro

Segundo o proprietário, dois homens chegaram em uma motocicleta e levaram a Honda Fan 160 azul durante a madrugada; câmeras registraram a movimentação.

moto furtada
Foto: Arquivo Pessoal - aquinoticias.com

Uma motocicleta foi furtada de dentro da garagem de uma residência no km 90, em Cachoeiro de Itapemirim, durante a madrugada desta terça-feira (6). Segundo o , dois homens participaram da ação.

De acordo com o proprietário do veículo, dois homens invadiram a garagem em outra outra motocicleta e levaram uma Honda Fan 160 azul.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Câmeras registraram a ação. As imagens poderão auxiliar na tentativa de identificar os responsáveis e localizar o veículo.

Segundo o proprietário, após o furto, há indícios de que os suspeitos tenham seguido em direção à Linha Vermelha, passando pelas regiões de Zumbi e Nova Brasília.

O dono da motocicleta informou ao Aqui Notícias que já registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.

Quem tiver alguma informação pode entrar em contato pelo número divulgado pelo proprietário: (28) 99985-2211.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimSegurança

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Detalhes