Eleições 2026: aquinoticias.com acompanha votação, apuração e resultados em tempo real

O aquinoticias.com prepara uma cobertura especial das Eleições 2026 para acompanhar os principais acontecimentos do primeiro turno, marcado para este domingo (4). A cobertura terá informações sobre a movimentação nos locais de votação, orientações aos eleitores e os fatos que marcarão o dia da eleição no Espírito Santo e no país.

A partir do encerramento da votação, às 17h, o leitor também poderá acompanhar a divulgação dos resultados oficiais ao vivo pelo canal do aquinotícias.com no YouTube.

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Os dados serão atualizados conforme a apuração realizada pela Justiça Eleitoral, permitindo ao leitor acompanhar a disputa pelos cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Além dos números da apuração, a cobertura contará com informações sobre os acontecimentos ao longo do dia, eventuais ocorrências eleitorais e a repercussão dos resultados.

No Estado, 2.990.490 eleitores estão aptos a votar nas Eleições 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Cada eleitor escolherá candidatos para presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual.