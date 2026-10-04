Eleições 2026: cinco problemas com urnas são registrados em Cachoeiro, diz TRE
As ocorrências não provocaram interrupções prolongadas na votação e os eleitores puderam continuar registrando seus votos normalmente após os ajustes realizados pelas equipes responsáveis.
Cinco ocorrências envolvendo urnas eletrônicas foram registradas em Cachoeiro de Itapemirim durante a votação deste domingo (4), segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). De acordo com o órgão, todos os problemas foram resolvidos no próprio local de votação.
As ocorrências não provocaram interrupções prolongadas na votação e os eleitores puderam continuar registrando seus votos normalmente após os ajustes realizados pelas equipes responsáveis.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O TRE acompanha o funcionamento das urnas ao longo de todo o dia e mantém equipes de suporte para atender eventuais problemas técnicos nos locais de votação.
A votação do primeiro turno das Eleições 2026 segue até as 17h, pelo horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila até o horário de encerramento poderão votar.
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